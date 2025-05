Firenze, torna il Merc’Ant di primavera al Parterre

Firenze, 20 maggio 2025 - Ritorna puntuale, nella Sala dei Marmi del Parterre in piazza della Libertà a Firenze, il Merc’Ant di Primavera: si apre venerdì 23 maggio con orario 10-13 e 15-19 e si prosegue anche sabato 24 e domenica 25 stesso orario. Sarà un’edizione tutta proiettata verso l’estate con tanti prodotti esclusivamente nuovi di stagione come borse, accessori, abbigliamento uomo-donna-bimbo, scarpe, biancheria per la casa, oggettistica, profumeria, bigiotteria e prodotti enogastronomici.

L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Firenze e del Quartiere 2, vede tra le tante aziende che hanno deciso di aderire: il Biscottificio Belli, Tenuta di Capezzana, Consorzio Chianti Classico, Michele e Giovanni Bertini, Tessilarte, Saponerie Mario Fissi, Lorenzo Villoresi, Ludovico Manenti-Proraso e molti altri.

Tutti i fondi raccolti saranno destinati a sostenere e ampliare il servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare oncologica. Sono complessivamente 22 i professionisti che lavorano per Ant in Toscana (9 medici, 8 infermieri, 4 psicologi, 1 nutrizionista) cui si affiancano circa 200 Volontari attivi nella raccolta fondi. Per informazioni è possibile contattare il numero 055 5000210 oppure consultare il sito www.ant.it/toscana nella sezione iniziative in corso.