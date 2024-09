Marradi, da Wikipedro a Lorenzo Baglioni: al via la stagione del Teatro degli Animosi

Marradi, 11 settembre 2024 - Libri, spettacoli teatrali, mostre e un talk sui giovani: è la stagione culturale del Teatro degli Animosi a Marradi, promossa dal Comune di Marradi, con il sostegno di Fondazione CR Firenze nell’ambito del supporto ai Comuni colpiti da alluvioni e terremoti. Si parte il 14 settembre, la serata fa parte della settimana dell’educazione a cura di Comes, alle 20.30 con il prof star dei social Enrico Galiano che terrà la lezione “Vasi da rompere fuochi d'accendere”. Il 21 settembre invece Anpi Marradi dal palco degli Animosi (dalle 16) porta un tuffo nella storia con “Quell'uomo... non dovrebbe più circolare!” su Giacomo Matteotti “un eroe dimenticato a cento anni dal suo assassinio”. Verrà inaugurata la mostra “Un anno di dominazione fascista”, sarà presentato il libro “Muoio per te” con l'autore Riccardo Nencini e Marina Cattaneo presidente della Fondazione Anna Kuliscioff, insieme a Mario Batistini segretario Spi Cgil di Firenze e Sara Cavina, della Sezione Anpi di Marradi.

Alle 20.15 andrà in scena "Il Corpo - primo studio" con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino, spettacolo nato da un’idea di Riccardo Nencini per la regia di Matteo Marsan su quattro donne che hanno legato il proprio destino ai loro uomini: Matteotti, Turati, Gramsci e Mussolini. Il 24 settembre sul palco (ore 21) salirà Edoardo Prati, con “Cantami d’amore”, il primo spettacolo dello studente (classe 2004) che traduce la vita attraverso la sua passione: i grandi classici della letteratura. Il 28 settembre (ore 20.30), si terrà il “Talks 4 future”, un dialogo con i giovani con ospiti del mondo dello spettacolo, della cultura, dei social media, dello sport che racconteranno le loro esperienze. Al talk parteciperanno oltre allo youtuber Wikipedro (che ha lanciato sulle sue pagine social un video di presentazione dell'evento e a Marradi) anche il cantautore Lorenzo Baglioni e l'attrice Gaia Nanni, che saranno protagonisti di altre serate in autunno, e molti altri nomi noti. Le ultime due date sono organizzate dall’associazione di giovani marradesi, Marradinventa, assieme all’amministrazione comunale. "Grazie alle associazioni che si mettono in gioco si realizza una serie di appuntamenti letterari, teatrali, di attualità, che parlano soprattutto alle nuove generazioni, grazie a ospiti che con linguaggi diversi sono vicini in particolare al mondo dei più giovani” spiega il sindaco Tommaso Triberti. "Nel talk del 28 settembre, in particolare, raccontiamo loro le possibili vie per seguire una passione, un sogno, un desiderio, un progetto di vita o di lavoro, attraverso l’incontro con chi ha trovato la propria strada e ha avuto la determinazione di percorrerla, raggiungendo risultati di valore, da qualsiasi punto di partenza. Questo evento fortemente voluto dalle ragazze e dai ragazzi di Marradi sarà una prima edizione che verrà riproposta anche negli anni a venire”.