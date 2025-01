Marcialla, in scena lo spettacolo su Galileo ‘L’Amor che (non) move il Sole’

Firenze, 1 gennaio 2025 - Uno spettacolo teatrale su Galileo Galilei, per la rassegna del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Tavarnelle - Firenze). In Via Amelindo Mori, 20. Sabato 4 gennaio 2025 alle 21.30 va in scena ‘L’Amor che (non) move il Sole’. La compagnia teatrale “I Ragazzi di Campagna” presenta questo spettacolo di e con Beppe Allocca. La data fa parte della sezione teatro a km 0, con artisti provenienti dal territorio. Un monologo che racconta la vita dello scienziato più importante della nostra storia: colui che ci ha preso per mano nel mondo antico e ci ha portato nel mondo nuovo. Uno spettacolo scritto seguendo molte ispirazioni: primo fra tutti il capolavoro di Bertolt Brecht, Vita di Galileo, ma anche testi dell’”antagonista” Aristotele, come il De Caelo, biografie e molto altro. Per quanto la storia di Galileo sia l’anima centrale dello spettacolo non sarà un racconto “wikipediano”, ma ci saranno tante storie intrecciate, un turbinio di personaggi da incontrare: dal Papa al Giudice infernale Minosse, da Dante all’allievo di Galileo Andreino e la lista non finisce qui. Inoltre il taglio divulgativo si alternerà alla leggerezza lasciando anche spazio alla risata con un ritmo incalzante e un’attenta costruzione delle scene. Una storia coinvolgente che vorrete sentire fino alla fine. Perché sì, il Sole è fermo e niente lo muove, neppure l’Amore. Parola di Galileo. “L’amor che move il sole e…No! Il Sole è fermo!”. Direbbe, se potesse, Galileo Galilei al sommo poeta Dante Alighieri rimproverandolo scherzosamente sul verso conclusivo della sua Commedia. Una cosa che non può succedere, penserete, invece, signore e signori, esiste un luogo in cui qualsiasi cosa può accadere: il teatro. Sulle assi di un palcoscenico può benissimo capitare, e senza alcuno stupore, che Galileo parli al suo stimato amico Dante anche se vissuto centinaia di anni dopo di lui. E vi dirò di più, il mezzo utilizzato potrebbe essere un audio Whatsapp. Prevendita biglietti: Bazar Norma a Marcialla (da martedì a sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30), lunedì dalle 16.30 alle 19.30) telefono 055 8074027. Teatro Regina Margherita 055 8074348 solo nel giorno degli spettacoli. Prezzo dei biglietti: varia da 8 a 12 euro, in base al tipo di spettacolo.La direzione artistica della Stagione è affidata a Italo Pecoretti, coadiuvato da Ornella Detti e Laura Masini, Damiano Masini, che si dividono teatro ragazzi e teatro contemporaneo, musica, jazz & wine, teatro popolare toscano e altri eventi. La sezione Km 0 è a cura di Filippo Giachini, Licia Buracchi e Valentina Paoletti. La parte formazione è curata da Teatro Riflesso. Maurizio Costanzo