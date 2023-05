Litterae Florentinae, a Scandicci la premiazione del concorso letterario

Scandicci, 10 maggio 2023 – Sabato 13 maggio, alle 10, la sala del consiglio comunale del Comune di Scandicci ospiterà la premiazione della prima edizione del concorso letterario internazionale “Litterae Florentinae”, organizzata dall’Associazione Onlus “Compagnia di San Zanobi la speranza è di tutti”, dal Gruppo FB “L’isola della poesia” e dalla Di Carlo Edizioni, con il Patrocinio del Comune di Firenze, del Comune di Scandicci e della Città Metropolitana di Firenze. La partecipazione al concorso era libera e aperta a tutti gli autori di qualsiasi nazionalità, ed è nata allo scopo di favorire la divulgazione della cultura nazionale e di incentivare il turismo culturale. Gli elaborati sono stati esaminati da una commissione composta da Gianluca Saitta, Claudio Raspollini (docente, scrittore, poeta e critico letterario), Anna Pagani (Storica dell'Arte, critica letteraria, poetessa), Giovanni Greco (prof. pittura), Orsucci Marco (Scultore), Adele Dei (già direttrice del Dipartimento Universitario di italianistica di Firenze), Marino Biondi (Docente di letteratura italiana Università di Firenze). Oltre a essere stato selezionato un vincitore (ex equo inclusi) per ogni sezione, la Giuria ha riconosciuto, fra tutte le opere giunte in concorso, un testo per ogni sezione che, per qualità di scrittura e originalità dei contenuti, si è distinto e al quale verrà assegnato il Premio alla carriera. I premi verranno consegnati da Claudio Raspollini.

Questo l'elenco dei partecipanti: Giampietro Rismini, Pietro Rainero, Nela Munich Ionescu, Simona Maiucci, Giuseppina Giudici, Silvia Nizza, Premio della Critica, Luciano Ragno, Linda Lercari, Giulio Locatelli, Ettore Ferrattini Pojani, Caterina Arnoldi, Matteo Molino, Primula Galantucci Andrea Monetti, Augusto Funari, Corrado Pinoisio, Paolo Ricci, Andrea Penna, Marco Brunatti, Maria Gravina, Claudiano Sironi, Elio Capriati, Sergio Micciché, Alberto Patelli, Massimo Batini, Maria Colacchi Simone, Massimo Simonini, Massimo Armenante, Benedetta Colasanti, Claudio Bianchetti, Filippo Tofani, Riccardo Porporato, Giada del Greco, Davide Frizzero, Enzo Grossi, Giuseppe Maria Jacovelli, Andrea Tavernati, Corrado Tringali, Luca Bertini, Marilena Sparta, Elisa Conserva, Giovanni Inardi, Serena Pisaneschi, Alessio Baroffio, Elios Vertovese, Sandro Candreva, Ivana Saccenti, Duilio Papi, Sergio Bianchi, Tiziana Monari, Gaspare Stassi, Giuseppe Raineri, Paolo Casella, Marco Lopez, Manuela Romeo, Anna D’Auria, Salvatore La Moglie, Elisabetta Liberatore, Simona Maiucci, Luciano Giovannini, Ermanno Spera, Giacomo Mingozzi, Maria Concetta Borgese, Mario Moretti, Cinzia Rota, Paola Fabbri, Maria Tedeschi Menzione speciale della Giuria, Luigi Paciello, Michele Bussoni, John Oldman, Lucia Zappulla, Felicitas Carman, Federica Bressan, Itohan Enehikhare, Roberta Zanzi, Massimo Teofani, Annunziata Candia, Rossella Ziccone, Berardo Medori, Giovan Battista Savona, Vincenzo Saccomandi, Massimo Del Zio, Giuseppe Pierdomenico, Sabrina Morelli, Osvaldo Martani, Anna Maria Dall’Olio e Antonello Di Carlo.