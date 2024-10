A Firenze arriva Ligabue: tutto esaurito al Verdi per il ritorno sulle scene teatrali

Firenze, 8 ottobre 2024 – A 13 anni dall'ultima volta, Luciano Ligabue dedica al suo pubblico un nuovo tour nei teatri, per ripercorrere insieme il passato, il presente e il futuro di quei suoi "sogni di rock 'n' roll" che hanno da sempre accompagnato la sua carriera. Ed è tutto esaurito mercoledì 9 ottobre al Teatro Verdi per la tappa fiorentina di “Ligabue In Teatro - Dedicato A Noi”, il tour che, dopo 13 anni, riporta Luciano Ligabue nei maggiori teatri della Penisola. Location intime e d’eccezione per ripercorrere insieme il passato, il presente e il futuro di quei suoi sogni di rock ‘n’ roll che hanno da sempre accompagnato la sua carriera. “Ligabue In Teatro - Dedicato A Noi” chiude ufficialmente il capitolo live di “Dedicato A Noi” che ha visto Liga protagonista di oltre 30 concerti tra i club, gli Stadi, l’Arena di Verona e i principali palasport italiani. Sul palco insieme a Luciano Ligabue ci saranno Federico Poggipollini, che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano che per la prima volta sarà in tour con il Liga, dopo aver suonato per la prima volta la batteria in tutti i brani dell’album “Dedicato a noi”. Dacia è main partner del tour “Ligabue In Teatro - Dedicato A Noi”. Trentuno concerti in tutto nel suo tour, con un'unica tappa per ogni città coinvolta, senza repliche (fatta eccezione per Correggio dove si terrà una doppia data zero), per garantire al pubblico presente in sala un'esperienza esclusiva. Ligabue in teatro - Dedicato a noi chiuderà ufficialmente il capitolo live di Dedicato a noi che ha visto Liga protagonista di oltre 30 concerti tra i club, gli stadi, l'Arena di Verona e i palasport. Sul palco insieme a Luciano Ligabue ci saranno Federico Poggipollini, che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano che per la prima volta sarà in tour con il Liga dopo aver suonato per la prima volta la batteria in tutti i brani dell'album Dedicato a noi. Luciano Ligabue in questo tour usa il presente e sbircia il passato per guardare dritto nel futuro, con i racconti del nuovo album, 'Dedicato a noi'. "Ho sentito il bisogno di fare i conti con il momento presente - ha raccontato Ligabue - raccontando lo spiazzamento e il mio essere disorientato in questo oggi che stiamo vivendo. Penso sia uno spaesamento condiviso". Disillusione si, di chi magari si è formato in quegli anni Settanta quando si doveva salvare il mondo, ma non arrendevolezza. "Ho visto sei decenni - dice lui - e nessuno è iniziato male come questo, tra pandemia, guerra, cambiamenti climatici e catastrofi. Dobbiamo continuare a salvarci la pelle". Un album che racconta una collettività che non sa più dove guardare per trovare del bello in cui rifugiarsi, per poi magari trovarlo nelle cose semplici, anche nelle 'metà della mela'.