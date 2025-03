Firenze, 17 marzo 2025 – Si intitola ‘L’Amore sconfigge la paura’ il nuovo libro di Francesca Ceccherini. Tornano le vicende della psicoterapeuta Sofia Mugnai, alle prese con i drammi delle persone che si rivolgono a lei per un aiuto. Nella prima parte incontreremo Michele, che Sofia trascina via letteralmente dal baratro. Lei lo aiuterà a ricostruire una vita che sembrava ormai ridotta in frantumi e senza speranza. Nella seconda parte, Sofia tornerà a vestire i panni della “psicologa in giallo” insieme all’amica Cinzia Pennati, e ritroveremo le tre giovani e intraprendenti investigatrici in erba che cercheranno di risolvere il mistero a modo loro. In entrambe le storie, l’amore è il filo conduttore principale che muove tutto da dietro le quinte, tra eventi imprevisti in agguato che sbucano all’improvviso dalle pagine del romanzo e creano momenti di suspence, di sofferenza, di gioia, di ilarità, di redenzione.

L’autrice Francesca Ceccherini nasce a Foiano della Chiana, in Toscana, nel 1945. Ha esordito alla vita lavorativa con un’attività di pubbliche relazioni, mentre collaborava anche come freelance, con servizi giornalistici su quotidiani (Paese Sera, La città di Firenze) e riviste mensili a diffusione internazionale (Speciale Ottanta, Congressi). È psicologa – psicoterapeuta, con un’esperienza professionale di 35 anni, con uno studio a Firenze e uno a Napoli. È specializzata in Psicodinamica strategica breve, Ipnositerapia, Sessuologia clinica e Logoterapia. Nel 2021, all’età di 76 anni, ha concluso la sua attività professionale di psicoterapeuta e ha deciso di realizzare un sogno rimasto a lungo in un cassetto, dicendo a sé stessa “Meglio tardi che mai”. Ha deciso di scrivere romanzi di carattere psico-logico (e non poteva essere altrimenti), creando il personaggio di Sofia, una psicoterapeuta che racconta, commuovendo e divertendo il lettore, le sue avventure come professionista, come donna innamorata e come detective improvvisata. Ha esordito con il suo primo libro Non voglio morire, e ha proseguito con Ho incontrato l’amore vero, La famiglia tra luci e ombre, La psicologa in giallo, Non solo guerra: la speranza è l’ultima a morire e l’attuale: L’amore sconfigge la paura.

