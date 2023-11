Libernauta: Scoprire il piacere della lettura

Firenze, 10 novembre 2023 - Verso nuove rotte. Leggere è viaggiare, imparare, condividere: il libro è uno spazio libero e aperto, che cresce come l'universo mai saturo e in continua espansione della curiosità umana. Ma ogni avventuriero, per di più se inesperto, ha bisogno di una solida nave per salpare nell'oceano sconfinato della conoscenza e della fantasia: Libernauta è da ventitré anni l'imbarcazione più sicura per far sperimentare nuovi e diversi linguaggi narrativi e mettere in relazione i giovani lettori.

Il progetto di educazione alla lettura più longevo e di successo della Toscana torna con la consueta formula semplice ed efficace, ludica e divertente, che coinvolge oltre trenta scuole secondarie e quaranta biblioteche della Città Metropolitana e del Mugello: la rassegna, rivolta agli studenti dai 14 ai 19 anni, è promossa da Comune di Firenze e Scandicci e si avvale del contributo di numerosi partner, come l'Associazione Italiana Biblioteche - tra cui quella di Scandicci - la rete SDIAF e SDIMM, la rivista specializzata Liber, il blog Qualcunoconcuicorrere e il Festival Mare di Libri di Rimini.

"I numeri testimoniano meglio di ogni riflessione la qualità del lavoro di questi anni - spiega l'assessore alla cultura Alessia Bettini - Dal 2000 hanno aderito a Libernauta circa diciottomila ragazzi attraverso modalità di partecipazione che nel tempo si sono arricchite, aprendosi anche al digitale e ai nuovi linguaggi narrativi come video, fumetti e podcast: un modello che ha fatto di questo festival un punto di riferimento regionale e nazionale per la promozione della lettura tra le giovani generazioni".

Il programma di quest'anno prevede la possibilità di iscriversi al contest presso il sito libernauta.it individualmente od in piccoli gruppi di massimo cinque persone, che dovranno presentare le recensioni su almeno tre dei quindici magnifici libri selezionati per questa edizione da un apposito Comitato Scientifico, formato da rappresentanti attivi nella promozione della lettura come il blogger Matteo Biagi, la direttrice della rivista Liber - dove verrà pubblicata la migliore recensione - Ilaria Tagliaferri, Barbara Salotti e Teresa Emiliani della Biblioteca di Scandicci, e Zeudi Giovannini per la Rete SDIMM.

La stesura degli elaborati, che dovranno essere realizzati non solo in formato testuale, ma anche sfruttando altri linguaggi espressivi come video, fumetti e podcast, è preceduta da workshop formativi nelle classi nei mesi di febbraio e marzo: in fondo al percorso, esteso anche ai ragazzi dei centri diurni in situazione di fragilità, verranno consegnati i premi, che consistono in biglietti per teatri e concerti, buoni acquisto di libri, e l'opportunità di partecipare al Festival Mare di Libri di Rimini nella seconda metà di giugno.