Firenze, a lezione di affresco e doratura alla Scuola di Arte Sacra

Firenze, 23 aprile 2024 - L’arte dell’affresco e quella della doratura e policromia: sono questi gli argomenti dei due corsi che il prossimo maggio prenderanno il via alla Scuola di Arte Sacra di Firenze, area formativa della Fondazione Arte Sacra Contemporanea. Nei laboratori ubicati all’interno dell’edificio “Le Pavoniere” nel cuore del Parco delle Cascine a Firenze (via della Catena 4), il prossimo 2 maggio si terrà il corso di affresco a cura del docente Emanuele Capozza, pittore e architetto fiorentino. Gli allievi avranno modo di apprendere quest’arte usando materiali tradizionali come la calce, l’intonaco, i pigmenti e l’acqua. Le nozioni di storia della pittura ad affresco accompagneranno il processo di pittura. Avrà invece inizio lunedì 13 maggio il corso di doratura e policromia a cura della docente Ana Rocha. In particolare sarà illustrata la tecnica dello “sgraffito”, tipica dei maestri senesi del XIV secolo, che prevede la realizzazione di una pittura a tempera all’uovo e pigmenti in polvere sopra una superficie lignea precedentemente dorata. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a [email protected] o chiamare 353 405 7340.

Maurizio Costanzo