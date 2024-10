L’Eredità delle Donne: oltre 400 eventi in tutta Italia per il calendario Off

Firenze, 29 ottobre 2024 - Sono 423 in totale le proposte raccolte per partecipare all'edizione OFF de L'Eredità delle Donne 2024, quest’anno lanciata in versione nazionale. Gli appuntamenti si terranno in simultanea in tutte le regioni italiane e per la precisione: 249 Toscana, 42 Lazio, 24 Lombardia, 11 Campania, 11 Emilia Romagna, 11 Puglia, 8 Veneto, 7 Friuli Venezia Giulia, 7 Piemonte, 5 Abruzzo, 4 Sardegna, 4 Sicilia, 3 Liguria, 2 Basilicata, 2 Calabria, 2 Trentino Alto Adige, 1 Marche, 1 Molise, 1 Umbria, 1 San Paulo, Brasile, 1 Budapest, Ungheria, + 28 online. Un grande successo quindi per la manifestazione dedicata alle eccellenze femminili ideato da Serena Dandini e in programma a Firenze dal 22 al 24 novembre (online su ereditadelledonne.eu). Da Firenze al Brasile passando per ogni regione del Paese, la call OFF si conferma un vero e proprio catalizzatore di energie ed entusiasmo che anche per questa edizione si tradurranno nelle iniziative e idee più disparate: dai laboratori alle conferenze, dalle presentazioni di libri alle visite guidate, dai trekking urbani agli spettacoli e le mostre, tutto all’insegna dello straordinario slancio creativo che caratterizza il festival. Dall’Istituto culturale italiano di Budapest all’università McKenzie di San Paolo, dalla IULM di Milano, dalla Casa delle Donne di Firenze con un progetto dedicato al protagonismo delle donne di oggi per la costruzione del domani, al workshop in Manifattura Tabacchi a cura di Paola Maugeri e Manuele Paradiso sull’ attrazione e intimità, all’incontro dedicato a Fernanda Wittgens, che ha vissuto la passione per l’arte come impegno civile a cura della Cineteca del Comune di Rimini, dall’ omaggio a Elsa Morante della Biblioteca Nazionale di Roma alla conferenza sul design thinking organizzata alla Luminaria di Milano e ancora le 11 candidature di alcune filiali italiane di Banca Italia che organizzeranno laboratori, incontri, attività di promozione e informazione sul tema indipendenza economica femminile: l’edizione 2024 della call OFF, come il festival stesso, ha dimostrato un interesse sempre più trasversale e cosmopolita.

La manifestazione, che negli anni ha coinvolto ben 476 ospiti da tutto il mondo, registrando 70 mila presenze fisiche e raggiungendo oltre 1 milione di utenti in streaming, è un progetto di Elastica con Gucci e Fondazione CR Firenze come partner fondatori e con la co-promozione del Comune di Firenze e il patrocinio della Regione Toscana. Il progetto, in collaborazione con Elle, è reso possibile grazie a Intesa Sanpaolo, Pampers, Tim e con il contributo di Birra Peroni, Gilead Sciences e Synlab. Rai Radio 2 è la radio ufficiale. Si ringraziano Manifattura Tabacchi, ZOO Hub e Opera Prima, sedi della settima edizione del festival. Tante le novità di questa edizione al sabato dalle 10 alle 16 nel Foyer dello spazio Vivido si svolgerà il workshop di Paola Maugeri e Manuele Paradiso “Attrazione e intimità”, aperto a tutti coloro che desiderano esplorare le sfere dell'intimità e dell'attrazione nel loro essere più profondo: un vero e proprio viaggio attraverso le polarità del maschile e del femminile, durante il quale si parlerà di come vivere al meglio la propria intimità, con sè stessi in primis e poi con l’altre.

Il festival in breve.L’Eredità delle Donne è la prima manifestazione in Italia che dà voce solo a relatrici donne, a confronto con i grandi temi della contemporaneità. Ogni anno scienziate, economiste, scrittrici, artiste, leader, ambientaliste, attiviste, politiche ed imprenditrici si incontrano e si confrontano. In meno di cinque anni L’Eredità delle Donne è diventata la manifestazione di riferimento in Italia sui temi dell’empowerment, un osservatorio privilegiato sulla condizione di genere e sulla sua evoluzione in Italia e nel mondo.

I numeri del festival. Premi Nobel, Pulitzer, Oscar, personalità ed istituzioni: in sole cinque edizioni, L’Eredità delle Donne ha portato a Firenze più di 400 ospiti da tutto il mondo, per un totale di oltre 700 eventi diffusi in città. Ben 67 mila le presenze fisiche, con un milione di utenti on line e due milioni di impression sui contenuti social per un totale di 60 ore in diretta streaming. Elastica è un’agenzia che pensa e produce eventi live in ambito culturale e corporate, crea strategie di comunicazione e media relations ed è il principale speakers bureau italiano, attiva anche in ambito editoriale con la propria agenzia letteraria. Alla sua sesta edizione, il festival L’Eredità delle Donne è un format originale, completamente pensato e curato dal gruppo di lavoro dell’agenzia. Maurizio Costanzo