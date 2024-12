‘Le Signore di Firenze’, il convegno dedicato a Bianca Cappello

Firenze, 3 dicembre 2024 - L’Associazione Amici del Museo Stibbert organizzano la seconda edizione del convegno “Le Signore di Firenze, scoperta e riscoperta delle Donne di Casa Medici”, quest’anno dedicato alla figura storica di Bianca Cappello. “Questo evento – spiega Alessandro Del Taglia, presidente dell'Associazione Amici del Museo Stibbert - rappresenta un momento di grande importanza per il nostro Sodalizio che si ripropone di mettere in luce ogni anno con un Convegno le varie figure femminili della famiglia Medici, evidenziando il messaggio culturale, economico e sociale che ognuna di loro ha lasciato con il suo operato. L'appuntamento di quest'anno con "Le Signore di Firenze" è rivolto alla figura di Bianca Cappello, la sfortunata seconda moglie del Granduca Francesco I. Una figura per troppo tempo lasciata nella nebbia delle dicerie, dei luoghi comuni e della superstizione. Una donna che invece merita di essere riscoperta per la sua vivacità culturale e per il contributo che ha lasciato nella formazione e nello sviluppo di Firenze e della Toscana moderne”. Il convegno si terrà nella prestigiosa sede del “Salone Brunelleschi” del Palagio di Parte Guelfa, sabato 7 dicembre alle ore 15,30 Il Convegno sarà anche l’occasione per consegnare la “II Edizione del Premio Anna Maria Luisa dei Medici Elettrice Palatina”, che verrà conferito quest’anno a Maria Oliva Scaramuzzi, imprenditrice nonché Vicepresidente della Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze. Quest’anno la manifestazione ha ottenuto il Patrocinio oltre che del Consiglio Regionale della Toscana, che ha voluto inserirla nell’elenco degli eventi ufficiali della Festa della Regione Toscana, e del Calcio Storico Fiorentino, anche della Camera di Commercio di Firenze, di ConfLavoro PMI Firenze e della Fondazione Anna Maria Luisa dei Medici di Pisa, a testimonianza del grande interesse del nostro territorio verso questi argomenti. L’Associazione Amici Museo Stibbert è nata nel 1997, dall’impegno di Cesare Calamandrei e Alfredo Bartocci, in memoria di Lionello Giorgio Boccia, uno dei più grandi oplologi, ossia studiosi di armi antiche, e direttore del Museo Stibbert di Firenze, dal 1978 al 1987. L’Associazione ha riunito collezionisti, ricercatori e studiosi di armi antiche, dei diversi aspetti dei materiali delle raccolte e del giardino, e anche delle personalità e della cultura del tempo di Stibbert.