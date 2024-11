Lastra a Signa, va in scena a teatro l’omaggio ad Alberto Sordi

Firenze, 13 novembre 2024 - Venerdì 22 novembre, alle ore 21, al Teatro delle Arti di Lastra a Signa va in scena la prima regionale del nuovo spettacolo “Tanti Sordi. Polvere di Alberto”. La compagnia Frosini-Timpano, insieme alla penna di Lorenzo Pavolini porta in scena una rilettura della inimitabile figura di Alberto Sordi, dopo il debutto al Roma Europa Festival. “In continuità con i lavori precedenti, proseguiamo nella ricerca sui miti e le retoriche del nostro Paese e del nostro presente e ci immergiamo adesso – in collaborazione con lo scrittore Lorenzo Pavolini – in questo materiale culturale e storico, in questa mitologia su Roma e la “romanità” ma soprattutto “italianità” che è Alberto Sordi. Il mito dell’uomo medio, tutti i miti passati attraverso lui. Lo attraversiamo cercando le sue tracce sepolte in noi, nei nostri corpi e nel nostro lavoro, le sue stratificazioni disseminate nella nostra vita e nella vita del nostro paese. Un discorso che tenta di far esplodere le nostre retoriche e i nostri modelli culturali, un discorso sull’arte e sul teatro”. In scena insieme al duo Marco Cavalcoli e Barbara Chichiarelli.