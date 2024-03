La settimana del Fiorentino entra nel vivo: guida agli eventi del weekend

Firenze, 22 marzo 2024 - "La settimana del fiorentino", l’iniziativa promossa dal Comune di Firenze in collaborazione con associazioni di categoria, associazioni culturali, centri commerciali naturali e tante altre realtà per valorizzare le tradizioni cittadine attraverso un cartellone di eventi dedicato a costumi e cultura cittadina, visite guidate e ‘passeggiate’ alla scoperta della fiorentinità entra nel vivo. Un Capodanno Fiorentino all’insegna dell’autenticità ma anche dell’innovazione: Confartigianato Imprese Firenze e Confesercenti Firenze hanno inaugurato stamani il mercato in piazza Santa Maria Novella, in collaborazione con Ars Manualis, alla presenza delle istituzioni. Il mercato continua fino a domenica, con orario 10-19. Una mostra mercato con prodotti di qualità che sarà accompagnata da un programma ricco di eventi.

"Aspettando...Capodanno" è l'evento a ingresso gratuito che si terrà sabato 23 marzo nello spazio Giunti Odeon a cura dell'associazione Firenze Regna. Appuntamento alle 18 con Giacomo Criscenti, presidente dell'associazione, e Mario Barchielli del gruppo di rievocazione storica "Sbandieratori della Signoria". Sotto i riflettori un monologo epistolare, tra letteratura e teatro, di Mario Barchielli con un breve scambio di battute con Giulia Quercioli e Benedetta Bottai che racconta la storia di Romolo Lupo che si è trovato all'altare appena tornato da Parigi. La futura sposa e la famiglia non gli lasciano scampo. Il 7 di aprile del 1531, giorno di Pasqua, sposa Beatrice Letizia Orsini. È il primo giorno d'estate quando la moglie gli annuncia che è incinta. L'erede nascerà a Capodanno. Preso da mille emozioni Romolo scrive al maestro ed ai compagni di studi e comunica loro la notizia: a Capodanno avrà un figlio.

Sono 17 le botteghe artigiane che Cna Firenze Metropolitana porterà sabato 23 e domenica 24 in piazza Ognissanti per la Settimana del Fiorentino, l’evento del Comune di Firenze che celebra il cosiddetto Capodanno Fiorentino. Artefacendo, questo il nome dell’evento che solitamente ha sede in piazza dei Ciompi, non è solo una mostra mercato del meglio dell’artigianato locale, ma anche un’occasione per condurre il visitatore nell’affascinante fase di realizzazione del manufatto, con dimostrazioni dal vivo e una vera e propria immersione nei processi produttivi solitamente apprezzabili soltanto in bottega. Sarà possibile ammirare ed acquistare il “vero fatto a mano a chilometro zero”: moda e relativi accessori, gioielli, utensili in legno, mosaici, quadri e tanto altro.

Rossella Conte