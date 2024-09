"La fine della fine del mondo": al Lumen il festival che parla di affetti e relazioni

Firenze, 11 settembre 2024 - Il vocabolario delle emozioni. E' un piccolo abbecedario delle relazioni e degli affetti, nato durante la pandemia per rivolgersi alle nuove generazioni: si chiama "La fine della fine del mondo" ed oggi festeggia la sua quarta edizione, in programma dal 13 al 22 settembre negli spazi del Lumen, uno dei contenitori culturali e dell'intrattenimento dell'Estate Fiorentina. La rassegna, ideata dalla compagnia inQuantoteatro, racconta il corpo e il desiderio attraverso parole e visioni, incontri e performance ad ingresso gratuito realizzati in collaborazione con altre associazioni come Icché ci vah ci Vole APS, CinematograFica e Underdogs.

L'apertura è prevista venerdì 13 in compagnia della drag queen Monella Rai, il drammaturgo Andrea Falcone e due ospiti d'eccezione, che guideranno il pubblico alla scoperta del genere erotico e dell'educazione sessuale: da un lato, Alice Scornajenghi, docente e direttrice creativa, autrice di "Atti puri" (nero editions) e fondatrice del magazine "Ossi"; dall'altro, Chiara Gregori, ginecologa, sessuologa e scrittrice dei volumi di successo "Per piacere: piccola guida per una sessualità consapevole" e "La sessualità spiegata ai bambini e alle bambine di ieri, oggi e domani", pubblicati da Beccogiallo. Sabato appuntamento sul palco con l'omaggio alla cultura ballroom - lipsync, drag e voguing - a cura di Voi Munera e Got the space, mentre è dedicata ai bambini l' "Atlante dei desideri", la performance kamishibai che unisce il mondo del teatro con le opere di giovani illustratori europei.

A partire da domenica, ecco le attività promosse dall'associazione CinematograFica: dal podcast in produzione "Pussy on set", dedicato dalle attrici Lucia Corna e Francesca Sorice alle registe che hanno scritto e continuano a scrivere la storia del cinema, al workshop di teatro sociale "Laboratoriala" tenuto da Ludovica Fales, regista del film "Lala", che verrà proiettato sabato 21, a latere di altre riflessioni sui rapporti di potere e la rappresentazione del corpo.