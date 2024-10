La danza invade gli spazi del Museo Sant’Orsola

Firenze, 1 ottobre 2024 – Domenica prossima alle 16 il Museo Sant’Orsola ospiterà la rappresentazione “SANT’ORSOLA DIALOGUE", secondo appuntamento del focus Dance Court della rassegna di danza itinerante Site Dance, che si avvale della direzione artistica di Simona Bucci e Marika Errigo. “SANT’ORSOLA DIALOGUE è un progetto ideato dalla coreografa Simona Bucci per il Museo Sant’Orsola di Firenze – spiegano gli organizzatori - in occasione della mostra Rivelazioni, inaugurata in giugno scorso, a cura di Morgane Lucquet Laforgue, in cui sono protagoniste le opere site specific della scultrice francese Juliette Minchin e della disegnatrice italiana Marta Roberti.” Entrambe le artiste hanno scelto come punto di partenza del loro intervento ambienti dell’ex monastero femminile di cui non rimangono più tracce tangibili. Le installazioni in cera di Juliette Minchin e i delicati disegni di Marta Roberti rivelano così aspetti inediti del passato del luogo; allo stesso tempo, lasciandosi trasportare dalla propria immaginazione, le artiste aprono l’antico convento ad un’altra dimensione, quella del sogno. “Sulla traccia immaginifica e onirica dei lavori delle due artiste – continuano i promotori -, Simona Bucci con Sant’Orsola Dialogue insinua nel percorso espositivo la presenza delle sei danzatrici e coautrici della performance: Anna Balducci, Eleonora Chiocchini, Camilla Giani, Giulia Gilera, Agnese Lanza e Françoise Parlanti. Con gesti rarefatti ed evocativi, con discrete e compenetranti presenze, esse si immergono nell’ascolto della natura delle opere e degli straordinari spazi e memorie del luogo, percependo stimoli e richiami che le installazioni e il monastero suggeriscono. Sant’Orsola Dialogue è pensato come presenza parallela alle opere esposte; un confronto poetico con i drappeggi e teli in cera della Minchin e con gli affreschi di carta della Roberti, una sorta di conversazione perpetua, a volte sospesa e rarefatta, a volte dinamica e strutturata. Le opere e le danzatrici si manifestano come presenze costanti, con una fruizione libera e personale del pubblico.” Site Dance/dance Court è un progetto della Compagnia Simona Bucci/Compagnia degli Istanti realizzato con il sostegno di Mic, Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana e Fondazione CR Firenze. L’ ingresso a SANT’ORSOLA DIALOGUE è compreso nel biglietto d’ingresso alla mostra Rivelazioni Info 340.1369666 - [email protected]