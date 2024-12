La città dei lettori si chiude con Marco Vichi

Impruneta (Firenze), 13 dicembre 2024 – Saranno lo scrittore Marcello Simoni e la giornalista Laura Tangherlini i protagonisti della terza edizione di Impruneta dei lettori, ultima tappa per il 2024 del festival diffuso La città dei lettori, che ogni anno porta in Toscana autori, editori, traduttori e curatori di primo piano a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. Appuntamento sabato 14 dicembre presso il Loggiato del Pellegrino in piazza Buondelmonti a Impruneta (Firenze) all’insegna del messaggio “Leggere cambia tutto”, che accompagna la manifestazione sin dalla nascita. Impruneta dei lettori, che vede la collaborazione dello scrittore Marco Vichi alla creazione del programma, gode del sostegno di Fondazione CR Firenze col patrocinio e sostegno del Comune di Impruneta e la collaborazione di Biblioteca Comunale di Impruneta. L’iniziativa partirà alle 16.30 con la presentazione di “Il teatro dei delitti” (Newton Compton Editori), che vedrà l’autore Marcello Simoni in dialogo con Gabriele Ametrano. Firenze, Carnevale 1794. Nel Teatro della Pergola è in corso il primo atto del dramma in musica “Le feste d’Iside” quando uno strepito riecheggia tra i palchetti degli spettatori. A urlare è stata la contessina Ludovica di Corvino, persuasa di aver visto una donna che veniva decapitata sotto un’arcata del fondale scenico. Il precettore Vitale Federici e il suo giovane discepolo Bernardo della Vipera, intenti a seguire lo spettacolo dalla balconata del granduca di Toscana, saranno chiamati a indagare sul caso. Ma all’interno di un teatro, realtà e finzione sono destinate a intrecciarsi in un gioco di specchi, dando all’acuto Federici l’impressione di essere entrato lui stesso a far parte di un’enigmatica messa in scena. Alle 17.30 il giallista Marco Vichi sarà sul palco con la giornalista e conduttrice televisiva Laura Tangherlini per raccontare un tema complesso, quello del conflitto, a partire dai rispettivi romanzi “Il ritorno” (Guanda) e “Matrimonio siriano, un nuovo viaggio” (Rubettino), presentati da Lara Fabbrizzi e Gabriele Ametrano. In “Il ritorno” Vichi racconta la storia di Maria, una donna nata bambino che per non rinunciare alla propria identità più autentica deve attraversare l'inferno sulla terra. “Matrimonio siriano, un nuovo viaggio” è un’inchiesta nata quando Laura Tangherlini, assieme al marito Marco Rò, ha voluto organizzare in chiave completamente benefica per i profughi siriani le sue nozze, incontrando poi quegli stessi profughi in Libano e in Turchia arrivando fino in Giordania, dove l’autrice torna, sola, per continuare il progetto di ascolto e soprattutto di aiuto concreto verso quel popolo di cui si era innamorata nel 2009, soggiornando a Damasco per studio. "Le iniziative natalizie di Impruneta si arricchiscono con un evento culturale di rilievo: Impruneta dei Lettori. Questo appuntamento celebra la letteratura come strumento di connessione e crescita, confermando il Loggiato del Pellegrino come centro vitale di aggregazione. Un’occasione per la nostra comunità di vivere il Natale all’insegna della cultura e della condivisione" dichiara il sindaco di Impruneta Riccardo Lazzerini. L’evento è a ingresso gratuito.