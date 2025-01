Jonathan Canini chiude il tour teatrale di ‘Vado a vivere con me’

Firenze, 22 gennaio 2025 – Cinquanta serate in 18 mesi, quasi tutte sold out e con decine di raddoppi di data, uno spettacolo che ha divertito ed entusiasmato 30.000 spettatori. E che adesso si avvia verso il trionfale rush finale. Ultimi appuntamenti per Jonathan Canini e il suo esilarante “Vado a vivere con me”. Un one man show che, come il precedente “Cappuccetto rozzo”, è diventato un cult di quell’ironia tutta toscana di cui Jonathan Canini è magnifico epigono, sulla scia di artisti quali Benvenuti e Nuti, Pieraccioni e Panariello, passando per Ruffini e Ceccherini. Jonathan Canini sarà giovedì 23 gennaio al Teatro Corsini di Barberino di Mugello e ci tornerà il 7 marzo, visto che il primo appuntamento è esaurito in prevendita da settimane. Il 24 gennaio sarà la volta di Piombino, al Teatro Metropolitan, e anche questa data è stata aggiunta a furor di popolo, dopo il sold out di dicembre. Doppio appuntamento anche al Teatro Persio Flacco di Volterra, il 25 gennaio (sold out) e il 22 marzo. E ancora, il 23 marzo al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, il 28 marzo al Teatro Amiata di Abbadia San Salvatore, il 5 aprile al Teatro Garibaldi di Figline Valdarno (Firenze), il 14 e il 22 aprile al Teatro Puccini di Firenze, mentre il gran finale non può essere che nella “sua” Pisa, il 23 aprile al Teatro Verdi. I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it, sui siti ufficiali dei teatri e nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Cucinare, impostare la lavatrice, stirare e accendere il riscaldamento. Scene di vita quotidiana che possono diventare incubi se… è la prima volta. Con “Vado a vivere con me” Jonathan Canini trasforma l’esperienza in uno show, scritto insieme a un altro fuoriclasse della comicità, Walter Santillo, che cura anche la regia. A dare spunto sono fatti realmente accaduti e straordinarie disavventure che Jonathan mischia a spassosi tranche de vie. Il tutto è arricchito dalla presenza dei personaggi che lo hanno reso celebre e che accompagnano Jonathan ormai ovunque: Pamela di San Miniato, il bullo, il fattone. A teatro con la stessa verve che l’ha imposto sul web, cavalcando una comicità vulcanica e irriverente declinata in versione terzo millennio: Jonathan Canini conta oltre un milione di followers, i suoi video contano milioni di views, i suoi spettacoli sono riti collettivi per l’adorante fanbase.