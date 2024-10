“Inside Klimt”, ritorna la mostra immersiva

Firenze, 23 ottobre – A partire dal 26 ottobre fino al 2 marzo 2025, "Inside Klimt" torna a Firenze con una mostra immersiva completamente rinnovata e con un esclusivo concerto-evento che anima le magnifiche architetture della Cattedrale del'Immagine. Gustav Klimt è già stato il protagonista della "Klimt Experience", la prima produzione firmata Crossmedia Group che nel 2016 venne ospitata da quella che all'epoca era conosciuta semplicemente come Santo Stefano al Ponte. A distanza di otto anni, lo spazio fiorentino dedicato all'arte digitale immersiva torna a rendere omaggio al padre fondatore della secessione viennese, in una versione completamente rinnovata dove sono state impiegate le tecnologie più all'avanguardia.

Per festeggiare l'inaugurazione, sabato 26 ottobre alle ore 21 la Cattedrale dell'Immagine ospiterà uno speciale concerto dal vivo, dove sarà possibile godersi la mostra mentre un quartetto d'archi eseguirà dal vivo una selezione di brani classici di maestri come Beethoven, Strauss e Mahler. "Inside Klimt" è una mostra che riscopre il percorso personale, ma soprattutto artistico, di Gustav Klimt. Un'esperienza per immergersi nell'arte di questo straordinario artista, stabilendo un contatto personale con i suoi dipinti e le sue emozioni, rimanendo incantati dal suo universo dorato. Klimt coltivò insieme ai suoi compagni il mito dell'opera d'arte totale, della democratizzazione del bello e della creatività, riuscendo nell’intento con opere come ''Il Bacio'', ''L'Albero della vita'' e ''Giuditta I'', entrando di diritto nella cultura popolare. Eppure, Klimt resta ancora un artista da scoprire e la mostra punta a questo: affascinare grandi e piccini, esperti e neofiti dell'arte, invitandoli ad approfondire la conoscenza dell'uomo e della sua arte.

Accanto all'esperienza multisensoriale, tornano anche per questa mostra le esclusive esperienze interattive ideate in esclusiva per questa esperienza, tra cui “Inside Klimt VR Experience”, che accompagnerà i visitatori nel cuore pulsante del più celebre quadro di Klimt, e l'amatissima “Mirror Room”. Torna anche per questa mostra l'esperienza che trasforma i visitatori in veri e propri artisti digitali: “Be Klimt!” permetterà infatti ai visitatori di tutte le età di dare sfogo al loro estro artistico grazie ad una fusione fra arte, storia e tecnologia, in un'esperienza emozionante.