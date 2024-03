Firenze, a San Salvi una settimana di incontri e spettacoli nel segno di Basaglia

Firenze, 18 marzo 2024 - Prosegue il Festival che i Chille stanno realizzando a San Salvi in occasione del centenario della nascita di Franco Basaglia. Il festival ha visto lunedì 11 marzo – giorno anniversario della nascita dello psichiatra - il vernissage della scultura Marco Cavallo del XXI secolo, creazione dell’artista Edoardo Malagigi, che i Chille hanno regalato alla città di Firenze. Prossimo appuntamento mercoledì 20 marzo alle ore 21 con una replica straordinaria – già “tutto esaurito” - di “Manicomio, addio! Contro tutti i muri”, il nuovo spettacolo in cui Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza raccontano Franco e Franca Basaglia. Nella settimana, il Festival prevede altri due appuntamenti, assolutamente da non perdere. Si comincia venerdì 22 marzo alle ore 17 con un incontro sul tema “Memoria e attualità negli ex-manicomi italiani.” Nell’occasione Claudio Ascoli dei Chille coordina un confronto tra Pompeo Martelli e Thomas Emmenegger. Martelli è direttore del “Museo della Mente” al Santa Maria della Pietà, ex-manicomio di Roma e coordinatore di “Mente in rete”, che raggruppa tutte le più importanti realtà nate negli spazi che un tempo ospitavano i manicomi in Italia. Emmenegger, psichiatra e imprenditore sociale svizzero, in Italia da molti anni, è presidente di Olinda, una tra le realtà che opera presso l’ex ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano. Per quest’incontro, l’ingresso è libero con prenotazione consigliata: tel/whatsapp 335 6270739 – mail [email protected]. La settimana si chiude con uno spettacolo sul disagio dei giovani che ha vinto l’ultima edizione del bando Spacciamo culture interdette, con cui ogni anno i Chille invitano giovani artisti under 35 a scrivere ed interpretare storie dei manicomi di un tempo e di quelli invisibili di oggi. Così domenica 24 marzo alle ore 21 va in scena “Una ragazzina” di e con Sara Tombelli, giovane attrice fiorentina, che così racconta il suo monologo: “È di notte che Anna è solita uscire. Ha bisogno di raccontarsi, non lavora, non studia, non sa come occupare il suo tempo. L’età adulta sta arrivando e lei si ritrova completamente impreparata, disarmata di fronte ad una società che sembra volerla schiacciare corpo e anima. Orfana del padre, morto in un accidentale incidente sul lavoro, è incapace di dialogare con chiunque e ancor meno con la madre. Rifugge ogni tipo di catalogazione, è strana ma i suoi gesti chiedono salvezza. Allora chi è davvero questa ragazza? Anna potremmo essere tutti noi che abbiamo chiesto aiuto per diventare grandi, che abbiamo sogni immensi e irrealizzabili. Anna è anche quell’amica che mi ha chiamato in mezzo alla notte raccontandomi mille cose ma che in realtà voleva solo dire: ‘Aiutami, io sto lottando perché nella vita voglio essere felice’.” L’ingresso per “Una ragazzina” costa intero 12 euro, ridotto Coop/Arci 10 euro. Posti limitati con prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato. Informazioni e prenotazioni: tel/whatsapp 335 6270739 – mail [email protected].