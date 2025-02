In scena lo spettacolo dedicato a Margherita Hack, Alicia Alonso e Amelia Earhart

Firenze, 17 febbraio 2025- Donne di grandi imprese protagoniste dello spettacolo al Teatro Lumiére. L’Ultima Fila presenta un nuovo spettacolo per bambine e bambini, si tratta di ‘Le avventure di Alicia, Amelia e Margherita’, in scena il 23 febbraio alle ore 16:45. Avventure fantastiche attendono tre donne che hanno fatto la storia. Alicia Alonso con la danza, Amelia Earhart con il suo aeroplano giallo e Margherita Hack con le sue amiche stelle. Uno spettacolo interattivo in cui non saranno solo protagoniste, ma anche i piccoli e, perché no, anche i grandi spettatori. Lo spettacolo è di e con Giacomo Cassetta, Alica Magnolfi, Giulia Barlazzi, Riccardo Dal Cin. Per i biglietti è possibile scrivere a [email protected] il botteghino è aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 17 alle 19, oppure è possibile telefonare allo 055 389 0214.