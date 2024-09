Impruneta, al via la Festa dell'Uva con cene solidali e un weekend ricco di eventi

Impruneta (Firenze) 9 settembre 2024 - A pochi giorni dall'inizio della 98esima edizione della Festa dell'Uva di Impruneta, in programma per domenica 29 settembre in Piazza Buondelmonti, la solidarietà dei quattro storici rioni – Pallò, Sant'Antonio, Fornaci e Sante Marie – si intensifica con una serie di iniziative benefiche a favore di associazioni locali e nazionali attive in settori come la ricerca scientifica, l'assistenza sanitaria e l'accoglienza. Anche quest'anno, la comunità di Impruneta si distingue per il suo impegno solidale di grande importanza, confermandosi protagonista per l'edizione 2024. Per le prossime due settimane sono in programma quattro cene rionali di beneficenza, con l'obiettivo di raccogliere fondi per diverse associazioni attive sul territorio. Il calendario delle cene è questo: martedì 10 settembre: il Rione Fornaci sosterrà il "Progetto Gaza" di Emergency Firenze. Giovedì 12 settembre: il Rione Sant'Antonio raccoglierà fondi a favore dell'AIRC. Lunedì 16 settembre: il Rione Pallò sarà impegnato in una cena per gli "Amici di Lapo". Mercoledì 18 settembre: il Rione Sante Marie supporterà le associazioni Aisla e Angeli del Bello. Il ciclo di appuntamenti di solidarietà si concluderà con un evento speciale domenica 22 settembre, una giornata dedicata alla donazione del sangue. “Ancora una volta il cuore di Impruneta si mostra grande. Per noi è un grande piacere accogliere questi quattro appuntamenti, che non solo rafforzano il legame con il territorio, ma rappresentano un gesto concreto e significativo di solidarietà”, hanno dichiarato il sindaco di Impruneta Riccardo Lazzerini e il presidente dell'Ente Festa dell'Uva, Filippo Venturi. Gli eventi del weekend proseguono con numerose iniziative. Sabato 14 settembre, alle ore 16 si terrà il quadrangolare di calcio a 11 "Primo Trofeo Festa dell'Uva" presso il campo sportivo Ascanio Nesi di Tavarnuzze. Parteciperanno squadre composte da Giornalisti e VIP, Vecchie Glorie Impruneta Tavarnuzze, CdP Impruneta e P.A. Tavarnuzze-Pro Loco Tavarnuzze-Dirigenti Tavarnuzze. La serata proseguirà con una cena su prenotazione, e l'intero incasso sarà devoluto in beneficenza. Sabato 14 settembre, alle ore 17 ci sarà la presentazione della 39esima Etichetta d'Autore, dipinta dal Maestro Antonio Manzi, e inaugurazione della mostra personale delle sue opere presso il Museo della Festa dell'Uva in Piazza Buondelmonti. La Festa dell’Uva di Impruneta si conferma così non solo una celebrazione della tradizione, ma anche un'occasione per rafforzare la solidarietà e il senso di comunità. Maurizio Costanzo