Il Signor Orso arriva in biblioteca

Firenze, 29 marzo 2025- Lunedì 7 aprile alle 17,30 la Sala Ragazzi della Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino (Piazza della Biblioteca 4) aprirà le sue porte a “Signor Orso ha fame”. Nel corso di questo appuntamento, dedicato in particolare ai bambini a partire dai 5 anni, l’autrice del libro, Alice Campanini, leggerà la storia del simpatico orso e mostrerà come le vicende di un personaggio possano essere raccontate anche attraverso i simboli della CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa). L’incontro è pensato per chiunque desideri scoprire un nuovo modo di narrare, capace di catturare l’attenzione dei più piccoli e di andare oltre le parole scritte. A rendere ancora più significativa l’iniziativa sarà la presenza del comitato “Camilla per sempre”, nato per sostenere le bambine affette dalla sindrome di Rett e per mantenere vivo il ricordo della piccola Camilla attraverso progetti di solidarietà. Parteciperà alla giornata anche Camilla Sanquerin, assessore alle Politiche sociali del Comune di Sesto Fiorentino, che porterà il proprio sostegno all’evento. L’incontro è gratuito, ma è possibile prenotare il proprio posto sia telefonando al numero 055.4496851, sia tramite la pagina dedicata sul sito della Biblioteca Ragionieri (https://www.bibliosestoragazzi.it/2025/03/27/signor-orso-ha-fame/). Un’occasione speciale per avvicinarsi a un linguaggio universale, capace di abbattere barriere e regalare a tutti, grandi e piccoli, la gioia della lettura condivisa.