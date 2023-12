Il grande cinema al nuovo teatro di Fiesole

Fiesole (Firenze) 5 dicembre 2023- Continua la stagione cinematografica del Teatro di Fiesole, a cura della Fondazione Stensen insieme a un gruppo di volontari fiesolani. Tra dicembre e gennaio cinque titoli tra i più acclamati da pubblico e critica in questa stagione.

Il primo film è "C'è ancora domani", che ha chiuso la programmazione di novembre e che vedrà altre repliche, visto il grande successo di questo esordio alla regia di Paola Cortellesi che, con grande delicatezza, racconta la condizione femminile. Appuntamento oggi martedì 5 e mercoledì 6 Sabato 9 e mercoledì 13 c'è "The Old Oak" l'ultimo film di Ken Loach che racconta di solidarietà, resistenza e del coraggio di ribellarsi alle ingiustizie. Si preosegue martedì 19 e mercoledì 20 dicembre con "La chimera" con cui Alice Rohrwacher ha vinto il premio per la Migliore scenografia Europea agli European Film Award 2023. Gennaio si apre (mercoledì 10 e giovedì 11) invece con l'ultimo Woody Allen de "Un colpo di fortuna" e continua il 18 e 19 gennaio con "Adagio" di Stefano Sollima, film con cui il regista chiude la sua "trilogia della Roma criminale" D.G.