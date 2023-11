I Pinguini Theater alla sesta edizione dell'Eredità delle donne con “7 minuti di Stefano Massini"

Firenze, 24 novembre 2023 – la Compagnia teatrale I Pinguini Theater annunciano che lo spettacolo 7 minuti di Stefano Massini, in scena sabato 25 novembre alle ore 21, presso il teatro San Leone a Firenze in via Beata Angela 7, farà parte della sesta edizione de L'eredità delle donne, per la direzione di Serena Dandini. Un Festival che dal 24 al 26 novembre raccoglie spettacoli, reading, letture e molto altro, a proposito dell'empowerment femminile. La compagnia I Pinguini Theater, è orgogliosa di far sapere alla che non appena inviata la candidatura per poter partecipare a tale iniziativa, sia stata subito selezionata per far parte del Festival, con tanto di complimenti dallo staff della Dandini. I Pinguini Theatre, sono stati inoltre selezionati per essere presenti anche al "ridotto" del Teatro Puccini con Donna non rieducabile sempre di Stefano Massini in co produzione con La maschera di Dioniso domenica 26 novembre alle 17,30.

Lo spettacolo 7 minuti: 11 operaie del settore tessile, fanno parte del consiglio di fabbrica e sono incaricate di decidere se la proposta fatta dalle "cravatte" (i dirigenti) è accettabile o meno. Portavoce del consiglio di fabbrica è Bianca che, di ritorno dal colloquio con i capi, riferisce che la fabbrica non chiuderà ad una condizione: rinunciare a sette minuti di intervallo ogni giorno (ovvero lavorare 7 minuti in più).

Le 11 operaie hanno un'ora di tempo per decidere la "sorte" di 200 operaie. All'inizio solo Bianca è contraria, tutte le altre sono d'accordo. Ne segue un contraddittorio che attraversa trasversalmente temi di carattere personale, politico, generazionale. A scandire il tempo anche le votazioni delle operaie che illustrano una situazione che sembra evolvere a favore di Bianca, ma...

Il testo ha un linguaggio secco, senza fronzoli, grazie al quale ogni donna si confronta con naturalezza con le sue compagne in un dialogo serrato, quotidiano, in cui ciascuna porta il proprio vissuto, la propria personalità, le proprie convinzioni, sperando di convincere le altre della bontà della propria tesi. Regia Pietro Venè scenografia Lorenzo Scelsi costumi Fiamma Mariscotti interpreti Raffaella Afeltra, Bettina Bracciali, Olivia Fontani, Cristina Bacci, Vanessa Iacopini, Virginia Bellini, Teresa Flor Castellani, Maria Paola Sacchetti, Giulia Di Giorgio, Amita Barbieri, Irene Cecchi. Per prenotazioni 376 1123651 [email protected] [email protected]. Maurizio Costanzo