Greve in Chianti, si apre l'edizione 2023 di Expo Chianti Classico

Greve in Chianti (Firenze), 7 settembre 2023 - Si apre oggi a Greve in Chianti l'edizione 2023 di Expo Chianti Classico, la numero 51 per la rassegna che offre, oltre naturalmente alle degustazioni di uno dei vini toscani più famosi nel mondo, con oltre 60 produttori rappresentati in piazza Matteotti, anche un programma ricco di manifestazioni artistiche e culturali, di eventi legati al mondo rurale, di incontri ravvicinati con i viticoltori, le loro vigne e cantine. "La rassegna offre l'occasione privilegiata di incontrare il vino Chianti Classico nel suo territorio di produzione unico", commenta il sindaco Paolo Sottani.

"Il vino unito da un legame indissolubile al suo terroir, la qualità del prodotto e il saper fare delle persone - afferma Carlotta Gori, direttore del Consorzio Vino Chianti Classico - costituiscono il valore aggiunto del Chianti Classico su cui si innesta il percorso di crescita dei nostri viticoltori il cui lavoro deve essere riconosciuto, promosso e valorizzato". Per la vicepresidente della Regione Toscana con delega all'agroalimentare, Stefania Saccardi, il Chianti Classico "si sta affermando sempre di più sul mercato Usa che resta il mercato più importante. Quest'anno avrà in etichetta la novità delle Unità geografiche aggiuntive, che rafforza il collegamento con il territorio di produzione; e quasi il 50% della produzione venduta fa riferimento alla Riserva e alla Gran Selezione, quindi la parte di maggiore qualità".