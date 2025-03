Firenze, torna l'evento benefico ‘Girotondo per Sempre’ per il Meyer

Firenze, 21 marzo 2025 - Torna il “Girotondo per Sempre” per una serata di beneficenza all’insegna della solidarietà. Sabato 27 marzo alle 20:45, il Teatro Cartiere Carrara di Firenze si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e divertimento con la 24esima edizione dello spettacolo “Girotondo per Sempre - Ce la dai una manina?”. L’evento, organizzato dall’Associazione di volontariato Girotondo per Sempre O.d.V., ha come obiettivo principale quello di sostenere il reparto di Immunologia e Oncologia pediatrica dell'ospedale Meyer. Il ricavato della serata sarà destinato all’acquisto di attrezzature ospedaliere per il reparto.

Un’esperienza unica di intrattenimento e solidarietà

Sotto il patrocinio del Comune di Firenze, della Regione Toscana e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, la serata promette di essere un mix di divertimento e intrattenimento per tutte le età. A condurre l'evento saranno il presentatore Stefano Baragli insieme a Sara Chiarei, con la regia di Aurelio Patella, per un’esperienza che unisce professionalità e passione. Il palco ospiterà una varietà di talenti, tra cui scuole di danza, comici, artisti di strada, giovani cantanti e musicisti di grande prestigio. Tra le sorprese della serata, spicca la presenza del celebre cantante e percussionista Tony Esposito, aggiungendo un ulteriore tocco di prestigio all’evento.

Oltre il divertimento: sensibilizzare su patologie rare

Il “Girotondo per Sempre” non è solo un momento di svago; è anche un’importante occasione per sensibilizzare la comunità sulle problematiche legate alle patologie rare e oncologiche che colpiscono i più giovani. Da oltre venticinque anni, l'associazione Girotondo per Sempre O.d.V. si impegna attivamente a offrire sostegno e speranza a chi ne ha bisogno, contribuendo concretamente al miglioramento delle condizioni di cura e trattamento.

Importanza della partecipazione comunitaria

La manifestazione è il frutto dell’impegno instancabile dei soci e volontari dell’associazione, che lavorano con dedizione per garantire il successo dei progetti promossi. Con l’obiettivo di intrattenere ma anche di coinvolgere la cittadinanza in un’opera di beneficenza, il “Girotondo per Sempre” rappresenta un importante momento di unità e solidarietà per Firenze.

Un invito a partecipare per la speranza

In un clima di festa e partecipazione, tutti sono invitati a unirsi per una serata che si preannuncia ricca di risate, emozioni e, soprattutto, speranza. Anche quest’anno, come per tutte le passate edizioni, l'ingresso sarà a offerta libera e il ricavato verrà devoluto all'implementazione di attrezzature ospedaliere nel reparto di oncologia pediatrica del Meyer. Non perdete l’occasione di dare il vostro contributo a questa nobile causa.

Maurizio Costanzo