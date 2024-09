Bagno a Ripoli, atmosfere rinascimentali con il Palio e la Giostra della Stella

Bagno a Ripoli (Fi), 03 settembre 2024 – Tutto pronto per la 45° edizione del Palio delle Contrade – Giostra della Stella di Bagno a Ripoli che andrà in scena, per la sua serata clou, questa domenica.

Si parte però con qualche giorno di anticipo con la tradizionale cena collettiva ospitata al chiosco I’Barroccio ai Ponti, durante la quale sarà svelato il drappellone realizzato stavolta dall’artista fiorentina Lucia Vannozzi. Appuntamento domani alle 20,30.

Giovedì invece dalle 21 si svolgerà la “Provaccia”, la sessione di qualifica dei cavalieri che domenica scenderanno nella “conca dei giardini” per le Contrade del Cavallo, del Mulino e della Torre. Sei i cavalieri in gara di cui 4 già veterani dell’anello di Bagno a Ripoli, altri due esordienti. Le “vecchie conoscenze” sono Lorenzo Desimone, vincitore del Palio dello scorso anno per la Torre; Maurizio Frulio, che ha all’attivo otto edizioni della Giostra e una vittoria; Guido Gentili, alla quarta presenza e una vittoria; Alessandro Ugolini, anche lui alla quarta presenza e con una vittoria all’attivo. Le new entry sono Manuel Salamone e Federico Santi.

La giornata di domenica si aprirà alle 15 con il concentramento degli atleti di ciascuna Contrada e la benedizione del Palio. Dalle 15.30 al via le sfide: la corsa con l’uovo, la corsa con i sacchi, il tiro alla fune, la corsa con i cerchi e quella dei barrocci. I piazzamenti delle gare del pomeriggio andranno a comporre la classifica parziale, a cui verranno aggiunti i punti del piazzamento della Giostra in programma la sera.

La sfida tra i cavalieri sarà anticipata dal grande corteo storico in abiti rinascimentali che dalle 20.30 accompagnerà il pubblico a prendere posto all’“anello” dei giardini “Nano Campeggi”. L’esibizione dei musici e degli sbandieratori aprirà la porta alla Giostra vera e propria. Al termine dei conteggi della Giostra e delle gare pomeridiane, verrà proclamata la Contrada vincente che si aggiudicherà il drappellone.

“Il mese di settembre a Bagno a Ripoli da 45 anni è sinonimo di Palio. Un momento sempre molto atteso per una manifestazione che ha tanti volti. Quelli dei contradaioli, dei figuranti, dei musici, degli sbandieratori, delle dame e dei cavalieri. Ma soprattutto – dichiara il sindaco Francesco Pignotti - quelli dei moltissimi volontari che ogni anno dedicano al Palio tempo ed energia rendendolo possibile. A loro un doveroso ringraziamento per continuare a far vivere questa tradizione, parte importante della nostra storia, strumento di socialità e vetrina per il territorio. Buon Palio a tutte e tutti!”.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata alla domenica successiva.

Info: https://www.giostradellastella.it/