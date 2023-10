Giornate FAI d'Autunno: un weekend alla scoperta di luoghi, culture e tradizioni

Firenze, 11 ottobre 2023 - Insoliti, inaccessibili e poco conosciuti. E' il ritratto dei settecento luoghi straordinari del nostro paese che saranno aperti al pubblico in occasione del consueto appuntamento annuale con le Giornate FAI d'Autunno, in programma nel weekend in oltre trecentocinquanta comuni italiani. E non poteva mancare la Toscana e il suo capoluogo tra i protagonisti della dodicesima edizione, animata dalle delegazioni e Gruppi FAI Giovani insieme a tutti i volontari delle rete territoriale della Fondazione.

Sono infatti venticinque - di cui sette borghi - gli spazi della regione proposti per visite speciali a contributo libero, e ben quattro sono situati nell'area fiorentina: si tratta di Palazzo Coppini in San Frediano, cuore della Croce Rossa italiana di Firenze, Villa Kraft sulle colline di Careggi, sede del Comitato Toscana della Croce Rossa Italiana, Casa Capponi - Museo Storico della Guardia di Finanza sul Lungarno Soderini, e Villa Pecori Giraldi - Chini Museo a Borgo San Lorenzo.

"Lo slogan di quest'anno è 'Fai la tua parte' perché accanto all'energia, la creatività e l'entusiasmo degli oltre duecento volontari della delegazione FAI di Firenze vogliamo sensibilizzare i cittadini a farsi custodi attivi del patrimonio artistico e paesaggistico - spiega il capo delegazione del FAI Firenze Carlo Francini - Sarà una proposta culturale sorprendente ed inedita, che ci lega ancora di più al territorio e alle sue istituzioni, con la visita alle sedi della Croce Rossa e della Guardia di Finanza, di cui racconteremo la storia e le attività a livello nazionale ed internazionale, e l'omaggio a centocinquanta anni dalla nascita al genio di Galileo Chini, testimoniato dalla collezione conservata a Villa Pecori Giraldi a Borgo San Lorenzo".

Modalità di coinvolgimento e partecipazione che si sposano con la visione "decentrata, capillare e diffusa della cultura condivisa dalla nostra amministrazione - sottolinea il vicesindaco Alessia Bettini - Promuovere il turismo lento e consapevole, uscire dai percorsi tradizionali e creare comunità attraverso la bellezza sono gli obiettivi comuni con il programma della FAI, che riporta alla luce autunnale spazi artistici e luoghi dell'anima appartenenti al nostro immenso patrimonio locale e nazionale".