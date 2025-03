Firenze, i Chille ricordano Pasolini nella giornata della poesia

Firenze, 20 marzo 2025 - Venerdì 21 marzo alle ore 21, con ingresso gratuito ma prenotazione vivamente consigliata, ritorna uno degli eventi più amati dagli affezionati spettatori sansalvini. Parliamo della Giornata mondiale della Poesia. Fu istituita dalla 30esima Sessione della Conferenza Generale Unesco nel 1999 e celebrata per la prima volta il 21 marzo seguente. Da allora San Salvi e i Chille de la balanza sono in prima linea per festeggiarla. La data, che segna anche il primo giorno di Primavera giorno in cui nacque la poetessa Alda Merini, riconosce all'espressione poetica un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo e della comprensione interculturali, della diversità linguistica e culturale, della comunicazione e della pace. Non è un caso che nello stesso giorno dal 2005 si celebra in tutto il mondo anche la Giornata Mondiale contro il Razzismo.

Quest’anno ricorre un tragico anniversario. Cinquant’anni fa, nella notte tra il 1 e il 2 novembre, fu barbaramente assassinato Pier Paolo Pasolini: i Chille gli dedicheranno una produzione teatrale che debutterà proprio nel giorno anniversario dell’omicidio. Al progetto collabora don Andrea Bigalli che dedica all’autore degli Scritti corsari un percorso di studi. Pasolini, come ricordò nella commovente orazione funebre Alberto Moravia, “è un grande poeta e in un secolo ne nascono quattro o cinque”. Proprio al poeta Pasolini i Chille hanno deciso di dedicare la Giornata della Poesia 2025. Nell’occasione, invitano i loro affezionati Spett-Attori (spettatori attivi) a venire a San Salvi e leggere una poesia del poeta de Le ceneri di Gramsci. Tra le prime proposte arrivate non possiamo non segnalare Supplica a mia madre. E i Chille? Nella serata, lasciano trapelare, saranno ben presenti ed attivi. Per informazioni e prenotazioni tel/whatsapp 335 6270739 o mail a [email protected].