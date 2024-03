Firenze, torna la Giornata del socio Enpa per entrare a far parte della squadra

Firenze, 2 marzo 2024 - La “Giornata del Socio” Enpa torna domani, domenica 3 marzo, anche a Firenze. L’evento vuole ricordare l’importanza di chi sceglie di sostenere i volontari dell’Ente Nazionale Protezione Animali tutti i giorni. I volontari dell’Associazione saranno in oltre 120 piazze italiane per parlare di tutela degli animali, raccontare come ci si può prendere cura di loro e accogliere i vecchi e nuovi soci per il tesseramento 2024. L’Enpa di Firenze sarà presente con i suoi volontari in piazza Santo Spirito e via Pellicceria angolo via Anselmi dalle ore 10 alle 18 con un banco dedicato alle iscrizioni e ai rinnovi.

L’elenco di tutte le piazze dove saranno presenti i banchetti Enpa e dove sarà possibile iscriversi lo trovate qui: https://enpa.org/giornatadelsocio/. Per tutti coloro che si iscriveranno o rinnoveranno la propria iscrizione riceveranno direttamente al banco la tessera Socio 2024 insieme a un simpatico regalo, un braccialetto con la scritta “Io sto con gli animali”. Si può essere dalla parte degli animali anche se si è minorenni. I minori di 18 anni, infatti, potranno ‘Enpatizzarsi’ diventando un/una Enpadefender e con l’iscrizione riceveranno un utile righello, l’omaggio che l’associazione ha dedicato ai soci più giovani. Inoltre, quanti lasceranno al banco il proprio indirizzo mail riceveranno nei giorni successivi un carnet di buoni sconto di diverse aziende che hanno deciso di sostenere Enpa.

Si può scoprire le partnership a questo link: https://enpa.org/giornatadelsocio/. “Giochi o fai sul serio? La protezione degli animali non è un gioco. Il socio Enpa li ama davvero”. “Abbiamo scelto questo claim per la campagna tesseramento 2024 – spiega Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa – perché è importante sottolineare che prendersi cura degli animali è un impegno, una responsabilità, bellissima sì, ma anche molto seria. Troppo spesso vediamo gestioni di animali molto superficiali, cani, gatti e animali scambiati per giocattoli, accolti con un iniziale entusiasmo, che però si spegne alla prima difficoltà. Ce li riportano come fossero giocattoli vecchi, oggetti da rottamare, dimenticando che hanno di fronte degli esseri senzienti, che meritano ed esigono rispetto”.

“Domenica – aggiunge Rocchi - sarà in primis una festa per tutti coloro che amano gli animali e che ci aiutano a prendercene cura, ma sarà anche l’occasione per ricordare che una società non può dirsi evoluta e moderna se non tutela anche gli animali. Noi come Enpa ci siamo, e ci siamo ormai da più di 150 anni, ma è fondamentale, per continuare ad esserci e fare la differenza per gli animali, il contributo di tutti, specialmente dei nostri soci che sono il motore di un’associazione vitale e influente. Per questo vi aspettiamo questa domenica: unitevi a noi ed entrate a far parte della nostra squadra”.