Giornata del Braille, gli Uffizi diventano “da toccare”

Firenze, 21 febbraio 2025 - Nella Giornata Nazionale del Braille, la storia e l’architettura degli Uffizi diventano, letteralmente, da toccare. E’ l’effetto della nuova iniziativa di accessibilità messa in campo dalle Gallerie: viene finfatti presentato oggi il nuovo volume della collana dei libri tattili del museo, intitolato Gli Uffizi. Architettura e storia, che illustra caratteristiche e vicende del maestoso palazzo “in sul fiume e quasi in aria” progettato dall’architetto Giorgio Vasari. Si tratta del terzo capitolo editoriale di un progetto di ampliamento dell’accessibilità culturale delle collezioni che il museo ha intrapreso ormai da alcuni anni. I primi due volumi, pubblicati negli anni scorsi, approfondivano due capolavori della pittura, la Primavera di Botticelli e la Velata di Raffaello, attraverso tavole a rilievo e dettagli fotografici ingranditi. I libri tattili sono strumenti che nascono per agevolare l’accesso ai contenuti culturali da parte delle persone cieche e ipovedenti, ma posseggono la capacità di suscitare l'interesse di tutti i pubblici, spostando l'attenzione verso una modalità di fruizione dell’arte alternativa. Come i precedenti volumi, anche quello presentato oggi garantisce la possibilità di fruire in vari modi dei contenuti: i caratteri ingranditi facilitano la leggibilità anche alle persone ipovedenti, i QR code consentono ascoltare audiodescrizioni che approfondiscono i contenuti testuali e maggiore centralità è stata data ai testi in codice braille e alle tavole a rilievo. E’ da sottolineare come l’esplorazione tattile in questo terzo volume sia ulteriormente rafforzata grazie alla presenza di inserti in materiali speciali. Novità, queste, che testimoniano la sperimentazione portata avanti dalle Gallerie per ampliare sempre più l’accessibilità ai propri spazi e collezioni da parte di tutti. Grazie al nuovo libro, i lettori potranno ripercorrere la storia del palazzo degli Uffizi e la sua trasformazione da sede delle Magistrature fiorentine a museo pubblico, soffermarsi sulle mappe a rilievo e sulle tavole che ne approfondiscono le caratteristiche architettoniche. Il volume, realizzato con la collaborazione scientifica dell’Unione italiana Ciechi e Ipovedenti di Firenze e progettato in collaborazione con Atipiche Edizioni, è acquistabile nei bookshop dei musei delle Gallerie degli Uffizi e on-line su www.uffizi.it. Il direttore degli Uffizi Simone Verde: “Il patrimonio culturale deve essere il più possibile accessibile a tutti i cittadini. Garantirne la massima fruibilità, obiettivo della nostra collana giunta oggi, significativamente in occasione della Giornata Nazionale del Braille, al suo terzo capitolo, è un passo civile ma allo stesso tempo fattuale in questa direzione che gli Uffizi sono orgogliosi di compiere e che, come impegno, porteranno avanti con sempre maggiore concretezza in futuro”.