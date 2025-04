Firenze, 8 aprile 2025 - Gatti Mézzi, reunion e 5 concerti estivi: al via la corsa ai biglietti. Francesco Bottai e Tommaso Novi di nuovo insieme, al 24 luglio a Firenze poi Castelnuovo Val di Cecina, Castiglioncello, Gavorrano e Pisa. “Doveva essere solo per una data, ma la gioia che abbiamo provato quando ci siamo ritrovati a fare le prove ha preso il sopravvento. Così ecco questo tour, non previsto, ma strabenvenuto”. I Gatti Mézzi sono tornati. Solo per un’estate. Solo per cinque, imperdibili, appuntamenti. Il loro sound sospeso tra cantautorato, teatro canzone e swing, tra ironia e vernacolo di una Toscana d’antan aleggerà il 24 luglio al Parco Mediceo di Pratolino per il Musart Festival, il 30 luglio al Musicastrada Festival di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), il 5 agosto al Castiglioncello Festival (Livorno), il 23 agosto al Teatro delle Rocce di Gavorrano (Grosseto) e poi gran finale il 7 settembre nella loro Pisa, nella meravigliosa piazza dei Cavalieri per Summer Knights.

I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it e dice.fm e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. A tirare le fila sono sempre Tommaso Novi (pianoforte e voce) e Francesco Bottai (chitarra e voce), affiancati in questo tour da storici collaboratori come Matteo Anelli (contrabbasso), Mirco Capecchi (contrabbasso), Matteo Consani (batteria). “L’idea di tornà’ a sonà’ coi gatti mi fa tremà’ le gambe. Mi par mill’anni d’èsse’ li” – chiosa Tommaso Novi – seguito a ruota da Francesco Bottai: “E sicché si risòna? La strada per ritrovassi pareva un piatto di spaghetti, ma di rintrugolo risiamo vi!”. Dopo 6 dischi, 700 concerti, numerosi tour in Italia e all’estero, i Gatti Mézzi sono tornati. Il tour estivo 2025 è ideato e prodotto da Musiche Metropolitane di Luca Zannotti.

Occasione imperdibile per lasciarsi inebriare ancora una volta da quel cantautorato irriverente e colto che è da sempre la cifra stilistica dei Gatti Mézzi, un sound su cui galleggiano personaggi e leggende di una Toscana d’altri tempi. Il repertorio? Quello dei primi dischi, le canzoni popolari dove si ride, e si riflette su quel mondo che non esiste più, dove si raccontano le storie degli ultimi, dove i personaggi fuori dagli schemi di un tempo venivano accolti nelle relazioni di quartiere, venivano rispettati. “Dopo tanto silenzio – è passato der tempo bimbi, si va guasi per i cinquanta - rimangono forti certe canzoni e l'idea di bellezza nell'accorgersi di volerle suonare ancora una volta. Certe canzoni che son come figlioli cresciuti, sopravvissuti ad uno strano tempo che spesso schiaccia e inzacchera le cose belle, figlioli a cui vorresti regalare un bel momento, una festa di compleanno per i suoi vent’anni.” Spiegano Francesco Bottai e Tommaso Novi e aggiungono “In scaletta ci sono tutti i missili e le follie del primissimo periodo, l'arguzia e l'ironia dei monologhi, le raffinatezze, i colori e i bianco e nero di quasi 10 anni di dischi e concerti”. Il ritorno dei Gatti Mézzi, per il prossimo periodo estivo almeno, anticipato a mezze parole sui canali social, sta mandando in sollucchero l’adorante fanbase. Adesso è certezza. “Guardando un banco d'acciughe ar tramonto ci siamo resi conto che le canzoni son figlioli bellissimi e innocenti e così c'è venuta voglia di festeggiare insieme a voi”, aggiungono Francesco Bottai e Tommaso Novi.