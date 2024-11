France Odeon: per la prima volta a Fiesole

Fiesole, 1 novembre 2024- Prima volta il Teatro di Fiesole, ospiterà la chiusura del France Odeon, la rassegna dedicata al cinema francese, realizzata dall'Associazione France Odeon in collaborazione con Institut Français Firenze e Fondazione Sistema Toscana.

Domani, sabato 2 novembre, è in programma una giornata completamente gratuita nel teatro di Largo P. Farulli, 1.

Si inizia alle 10.30 con l'incontro con uno dei giurati di questa edizione, lo scrittore Tahar Ben Jelloun (insieme a lui in giuria Milena Vukotic, Carolina Pavone e Maurizio Braucc) che parlerà di cinema e letteratura. A seguire, proiezione de La piscine di Jacques Deray, con protagonisti Romy Schneider, Jane Birkin e Alain Delon, per un omaggio all'icona del cinema francese scomparso pochi mesi fa.

“Ospitare la chiusura di France Odeon - ha detto il Sindaco Cristina Scaletti - da sempre un festival di cinema così importante ed amato dal pubblico, è un onore per la nostra città, un’occasione per rilanciare Fiesole nel panorama culturale nazionale e internazionale, con un regalo meraviglioso agli spettatori: una matinée gratuita nella sala del nostro Teatro per un bell'omaggio ad Alain Delon con un capolavoro della cinematografia, ‘La Piscine’, e la presenza di un autore tra i più importanti della letteratura francese contemporanea Tahar Ben Jelloun. Questo bellissimo risultato è frutto di un percorso condiviso e di un’amicizia consolidata con France Odeon che desideriamo intensificare in futuro.”

Evento gratuito, gradita prenotazione a [email protected]