Fondazione Rosselli, il 17 giugno presentazione libro 'I socialisti italiani e francesi"

Firenze, 13 giugno 2025 - La Fondazione Rosselli ospita nella sede di via degli Alfani 101/r il 17 giugno alle ore 17 la presentazione del libro 'I socialisti italiani e francesi (1971-1994)' a cura di Alessandro Giacone (ed. Aracne). Sono previsti interventi di Bruna Bagnato, Renaud Dehousse e Valdo Spini: sarà presente il curatore. “Un libro denso di scritti importanti come quelli di Gianfranco Pasquino e di Elisabeth Guigou, che ricostruiscono i rapporti tra i due partiti dal Congresso socialista francese di Epinay ai rapporti tra Mitterrand e Craxi, rispettivamente presidente della repubblica francese e presidente del consiglio italiano – ha dichiarato Spini -. Un'analisi penetrante per capire l'influenza dei sistemi politico-elettorali sugli sviluppi dell'azione dei due partiti”. Intanto l'attuale presidente della Regione Toscana e possibile candidato per il centrosinistra alle prossime Regionali Eugenio Giani e il sindaco di Pistoia e possibile candidato di centrodestra Alessandro Tomasi saranno i protagonisti, il prossimo 16 giugno (con inizio alle ore 17), della presentazione del Quaderno del Circolo Rosselli 1/2025 “Toscana Regione d'Italia” (ed. Pacini). Il colloquio tra i due si svolgerà nella sede di Fondazione Caript a Pistoia e replica l'iniziativa che si è tenuta a Firenze lo scorso 10 marzo. L’evento si aprirà con il saluto del presidente di Fondazione Caript Luca Gori, cui seguirà l’intervento del presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini. A moderare sarà la vicedirettrice de La Nazione Cristina Privitera. Nel primo Quaderno del 2025 si trovano all'interno saggi di Carlo Carbone, Antonio Floridia, Carlo Fuortes, Federico Gelli, Stefania Ippoliti, Antonella Mansi, Irene Micali, Silvia Pieraccini, Andrea Puccetti, Mario Venturi, Vito Zagarrio e Mariella Zoppi, oltre che dello stesso Spini. Il numero contiene anche le interviste al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, alla rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci, ai dieci sindaci capoluogo di provincia Ilaria Bugetti (Prato), Michele Conti (Pisa), Nicoletta Fabio (Siena), Sara Funaro (Firenze), Alessandro Ghinelli (Arezzo), Mario Pardini (Lucca), Francesco Persiani (Massa), Luca Salvetti (Livorno), Alessandro Tomasi (Pistoia), Antonfrancesco Vivarelli Colonna (Grosseto), ai rappresentanti dei sindacati Rossano Rossi (Cgil Toscana), Silvia Russo (Cisl Toscana), Paolo Fantappiè (Uil Toscana). All'interno anche interviste a Giacomo Cioni (Cna), Aldo Cursano (Confcommercio Toscana), Maurizio Bigazzi (Confindustria Toscana).