Estate sulle note di Vivaldi con Le quattro stagioni

Firenze, 13 giugno 2025 – Sabato 28 giugno alle 21.15, all'arena estiva del cinema-teatro Don Bosco di Borgo San Lorenzo, l’Associazione culturale Camerata de’ Bardi inaugurerà la sua XIII stagione lirico-sinfonica, realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Borgo San Lorenzo, della Fasep 2000, della Sezione soci Coop di Borgo San Lorenzo, del Banco Fiorentino – Mugello, Impruneta, Signa, e con la preziosa collaborazione del Photo Club Mugello. L’Orchestra Camerata de’ Bardi eseguirà ‘Le quattro stagioni Op. 8’ di ntonio Vivaldi, scritte tra il 1723 e il 1725, nel 300° anniversario dalla sua prima pubblicazione ad Amsterdam, presso l’editore Michel-Charles Le Cène, nella più ampia raccolta titolata ‘Il Cimento dell’Armonia e dell’Invenzione’.

I quattro capolavori - La primavera, L’estate, L’autunno e L’inverno – sono i primi concerti solistici per violino e orchestra d’archi della raccolta, uno dei primi esempi di musica a programma descrittiva italiana perché accompagnati dai relativi quattro sonetti anonimi, attribuiti allo stesso Vivaldi.

Nella ‘Primavera‘ si darà voce al canto degli uccelli, al riposo del pastore insieme al suo cane, alla danza finale di saluto alla stagione; poi sarà la volta dell'Estate‘ con un’esplosiva tempesta che arriva da lontano a spezzare la calura estiva, spaventando il povero pastorello e rovinando le spighe del grano ormai mature. Il testimone passa all”Autunno‘ con Bacco e la festa per il vin novello, l’ebbrezza e i dormienti ubriachi che lasciano il posto ai martellanti ritmi della caccia; infine "L’inverno" con il suo vento gelido, quella lenta pioggia che cade sul terreno ghiacciato contrapposto al caldo fuoco di un camino acceso che descrive l’accettazione del rigido clima invernale, in attesa del ritorno della ‘Primavera’.

Violino solista e Maestro concertatore Brad Repp, già noto e apprezzato dal grande pubblico mugellano. Virtuoso Sioux, Brad Repp nasce a Salt Lake City (USA). È un violinista dalla personalità poliedrica, plurilaureato alla Las Vegas Academy of International Studies, Visual and Performing Arts, all’Università del Nevada e all'Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini” di Lucca, per poi perfezionarsi con i più eccellenti maestri del panorama internazionale. Ospite dei più prestigiosi Festival, Fondazioni, Concert Halls nazionali ed internazionali, si è esibito per il Festival di Salisburgo, la Società dei Concerti di Trieste, il Festival MiTo di Milano-Torino, il Festival Mozaic in California, nella Musashino Concert Hall a Tokyo, alla Beijing Concert Hall in Cina, nella National Concert Hall di Taipei, al Cincinnati Festival, al Festival del Sole di Paunat, e ancora a Baltimora, Dubai, Lugano, Città del Messico. Annovera importanti collaborazioni, a fianco di José Carreras alla Shanghai Concert Hall, di Andrea Bocelli al Teatro Verdi di Pisa, a Shenzhen con la Shenzhen Symphony Orchestra.

A completare e impreziosire l'opera vivaldiana saranno gli scatti dei fotografi del Photo Club Mugello che hanno immortalato i più bei e suggestivi momenti delle quattro stagioni nella nostra Vallata.

Costo del biglietto 10 euro, 5 euro per i giovani fino a 14 anni. La prevendita dei biglietti inizia lunedì e si svolgerà nei giorni lunedì-mercoledì- venerdi, nell'orario pomeridiano 16-19, nella sede della Scuola di Musica Camerata de' Bardi, in Piazza Martin Luther King 4, a Borgo San Lorenzo, e un’ora prima del concerto, a partire dalle ore 20.15, presso il Cinema Teatro Don Bosco (Corso Giacomo Matteotti, 184). In caso di maltempo, il concerto sarà rimandato a sabato 6 luglio, stesso luogo, stesso orario. Per informazioni: 348.7389532, 347.5894311, [email protected]