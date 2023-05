Fondazione Michelucci, nuovo ciclo di visite guidate

Fiesole (Firenze), 22 maggio 2023 -La Fondazione Michelucci inaugura la stagione delle visite guidate per scoprire i luoghi legati all'architetto Giovanni Michelucci. Il primo appuntamento sarà venerdì 26 maggio. Per poi proseguire il 16 e 30 giugno.

Ad aprire le porte è Villa “Il Roseto”(via Beato Angelico15, a Fiesole), dove sarà possibile conoscere la storia della dimora, che è stata casa studio dell’architetto per oltre trent’anni, l’importante patrimonio in essa custodito e i molteplici interessi di uno dei maggiori protagonisti dell’architettura del Novecento in Italia.

Le visite permetteranno di conoscere il centro di ricerca costituito nel 1982 da Giovanni Michelucci, con lo scopo di contribuire agli studi e alle ricerche nel campo dell’urbanistica e dell’architettura moderna e contemporanea, con particolare riferimento ai problemi delle strutture sociali, quali ospedali, carceri e scuole.

Inoltre, in occasione della Week of Arch, domani, martedì 23 maggio ore 15.30 la Fondazione Michelucci partecipa all'iniziativa promossa e organizzata da Ordine degli architetti e Fondazione architetti di Firenze che prevede un itinerario alla scoperta della Stazione di Firenze SMN, progettata dal Gruppo Toscano coordinato da Giovanni Michelucci. Alle ore 17.30 seguirà la presentazione della Monografia Giovanni Michelucci a cura di Andrea Aleardi presso la Palazzina Reale della Stazione. Iscrizione obbligatoria su www.architettifirenze.it. Previsto il riconoscimento per gli architetti di 2 CFP. Per le visite a Villa Il Roseto, prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al numero +39 055 597149 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00) o scrivendo una e-mail a [email protected], specificando data e numero dei partecipanti. Quota di partecipazione euro 10.

D.G.