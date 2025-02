Il giardino contemporaneo come atto di resistenza, il programma di Fondazione Architetti Firenze

Firenze, 25 febbraio 2025- La Fondazione Architetti Firenze presenta nel mese di marzo un ricco programma di corsi e iniziative, aperti sia ai professionisti sia alla cittadinanza, con un’attenzione particolare al tema del giardino contemporaneo. L’idea di progettare e realizzare un giardino, pubblico o privato, viene considerata un vero e proprio atto poetico ricco di significati etici, ecologici e sociali. In questa prospettiva, Fondazione Architetti Firenze propone il percorso “Sul giardino contemporaneo: idee, esperienze, progetti”, che si compone di tre appuntamenti per un totale di 9 crediti formativi professionali riconosciuti agli architetti. Gli incontri saranno aperti anche ai non addetti ai lavori, con la possibilità di informarsi e prenotare presso la segreteria della Fondazione al numero 055 215653.

La prima parte di questo percorso si terrà in aula, nella Sala corsi della Palazzina Reale di Firenze SMN. Il 12 marzo, dalle 14.30 alle 17.30, sono previsti gli interventi introduttivi di Emanuela Morelli, la relazione “Giardino opera aperta” a cura di Anna Lambertini e un approfondimento sul giardino al tempo del cambiamento climatico con Filippo Piva. Il 19 marzo, sempre dalle 14.30 alle 17.30, si prosegue con i contributi di Maria Chiara Pozzana sul tema “Giardini: idea forma tecnica” e l’intervento di Elena Moretti, intitolato “Il giardino in cinque atti”. Il corso si concluderà il 7 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, con una visita guidata a due giardini contemporanei in Viale dei Colli a Firenze, a cura di Marco Pozzoli e Chiara Masini.

Oltre al percorso dedicato al giardino contemporaneo, il programma formativo della Fondazione Architetti Firenze di marzo 2025 presenta numerose altre novità. Il 5 marzo, dalle 14.30 alle 17.30, è in programma su piattaforma online GoTo Meeting un incontro intitolato “Agevolazioni edilizie: le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025”. Il corso, tenuto dal dottor Andrea Cartosio, esperto in materia fiscale e di fiscalità immobiliare, offrirà un’analisi approfondita delle principali novità riguardanti le agevolazioni edilizie alla luce della normativa prevista per il 2025, con uno sguardo anche alle disposizioni del biennio 2026-2027. Sono riconosciuti 3 Crediti Formativi Professionali, con deadline per le iscrizioni fissata al 3 marzo.

Nei giorni 7, 14 e 21 marzo, dalle 14.30 alle 16.30, si terrà il corso online “Progettare la luce. Uffici, allestimenti e hospitality”, con tre incontri che consentiranno di approfondire il ruolo della luce in tre diversi ambiti: la luce negli spazi dedicati agli uffici, l’illuminazione negli allestimenti per padiglioni Expo e il lighting design nel settore dell’hospitality. La docente, l’architetta Claudia Lacopo, Director e Head of Lighting design department presso ESA engineering, accompagnerà i partecipanti fino all’acquisizione di un massimo di 3 Crediti Formativi Professionali. Anche in questo caso, le lezioni si svolgeranno su piattaforma GoTo Meeting e ci si potrà iscrivere fino al 3 marzo.

Il 17 marzo, dalle 14.30 alle 17.30, sempre su GoTo Meeting, è in calendario l’incontro “Come efficientare la posa di finestre e porte”, dedicato alla corretta progettazione e applicazione dei serramenti. Nonostante esista una norma specifica, persiste ancora una certa confusione sulla pratica operativa. Questo focus sulle patologie edilizie di infissi e serramenti sarà condotto da Daniele Cagnoni e Massimiliano Aguanno, tecnici artigiani e soci fondatori dell’Istituto Nazionale Diagnostica e Patologie Edilizie. Sono previsti 3 Crediti Formativi Professionali, con scadenza per le iscrizioni fissata all’11 marzo.

Tra le proposte più innovative, figurano anche tre appuntamenti di approfondimento nel solco del corso di alta specializzazione sul Project Manager in Architettura, già avviato nel 2024 dalla Fondazione Architetti Firenze. Il 18 e il 25 marzo, dalle 14.00 alle 18.00, presso la Sala corsi della Palazzina Reale di Firenze SMN, si terranno due giornate intitolate “La gestione del processo architettonico: creazione del valore e prestazioni”. Verranno affrontati temi come l’Analisi Costi-Benefici (ACB), l’Analisi dei Rischi (AR) e il Life Cycle Thinking (LCT), compresi Life Cycle Assessment (LCA) e Life Cycle Cost (LCC). Il corso, con un totale di 8 Crediti Formativi Professionali, è pensato per avvicinare i professionisti a una visione manageriale, sistemica, integrata e olistica, sia in relazione al ruolo del RUP e della Committenza, sia per i progettisti e project manager. La docente, l’architetta Barbara Termine, affronterà ad aprile il corso “Il processo di programmazione strategica e progettazione nel nuovo codice degli appalti” (4 CFP).

Nel mese di marzo, la Fondazione Architetti Firenze propone inoltre due occasioni di studio sul paesaggio, entrambe presso la Sala corsi della Palazzina Reale di Firenze SMN. Il 24 marzo, dalle 14.30 alle 17.30, si terrà un corso sul Piano Paesaggistico Regionale. Saranno presenti i tecnici comunali di Lastra a Signa e Bagno a Ripoli, Franco Filippini e Laura Nanni, per approfondire i contenuti e la struttura normativa del piano, valutando in particolare l’efficacia delle prescrizioni sugli interventi edilizi e sui piani attuativi.

Il 28 marzo, dalle 14.30 alle 18.30, è in programma un corso sull’autorizzazione paesaggistica con la partecipazione di Franco Filippini (Comune di Lastra a Signa) e Paola Ricco (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Firenze). Saranno illustrati i differenti tipi di autorizzazione, la documentazione richiesta, le fonti da consultare e i criteri di verifica di conformità al Piano Paesaggistico Regionale in presenza di aree vincolate o tutelate per legge. Sarà l’occasione anche per chiarire i concetti di “conformità” e “compatibilità” paesaggistica, nonché i limiti di “irrilevanza paesaggistica”.

A concludere la ricca offerta formativa, il 31 marzo e il 3 aprile, dalle 14.30 alle 18.30, sono previsti due incontri per illustrare la disciplina edilizia introdotta dal Decreto Salva Casa (legge 105/2024) alla luce delle linee guida emanate di recente dal MIT. Si tratta di una tematica di grande interesse, che verrà affrontata in due giornate per un totale di 8 Crediti Formativi Professionali.

La Fondazione Architetti Firenze nasce nel novembre 2012 per iniziativa dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Firenze, con lo scopo di promuovere e divulgare attività culturali e di ricerca volte all’aggiornamento e all’adeguamento della figura professionale dell’Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore. Questo impegno si esplica nell’organizzazione di mostre, convegni e seminari, nonché nella pubblicazione di iniziative editoriali, corsi di perfezionamento, premi e borse di studio di ricerca scientifica nelle materie di competenza della professione. Per maggiori informazioni: [email protected], oppure www.fondazionearchitettifirenze.it. Caterina Ceccuti