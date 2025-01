Firenze, va in scena la commedia ‘Rumori fuori scena’

Firenze, 15 gennaio 2025 - Dal 16 gennaio la stagione teatrale del Verdi di Firenze si trasferisce al Teatro di Fiesole per mettere in scena questo capolavoro comico del teatro inglese, scandito da un ritmo inarrestabile che porta lo spettatore a ridere fino alle lacrime. L’irresistibile commedia Rumori fuori scena, composta nel 1982 dal commediografo inglese Michael Frayn, è un vero cult del teatro contemporaneo. A portarlo in scena fino al 2 marzo è The Kitchen Company, con la traduzione di Filippo Ottoni, le scene di Laura Paola Borello, la regia di Massimo Chiesa. Fin dal suo debutto la pièce ha fatto divertire milioni di spettatori, raggiungendo così un gran numero di repliche, portandola a divenire la commedia più rappresentate al mondo. Nel 1992 è diventata un film diretto da Peter Bogdanovich e interpretato tra gli altri da Michael Caine e Christopher Reeve. Amata dal pubblico per la sua leggerezza e dagli attori per la possibilità di sfoggiare virtuosismi comici, Rumori Fuori Scena risulta essere un’interessante operazione di teatro nel teatro: un riuscitissimo osservatorio sul mondo teatrale e sulle sue infinite, sorprendenti e rocambolesche dinamiche interne. Nell’arco di tre atti, Frayn attiva un congegno drammaturgico perfetto, un meccanismo comico unico, di entrate e uscite, ma anche di divertenti ritratti umani, stretti tra ritmo forsennato e battute esilaranti. La quotidianità del teatro lascia spazio alla sua anima ed il pubblico si trova a sbirciare dietro le quinte, tra animate ripicche e rivalità. Interruzioni, errori, crisi di nervi, tensioni, amorazzi e riappacificazioni potrebbero compromettere definitivamente la recita della commedia, ma nonostante tutto, si va in scena e con grande successo. A dirigere la compagnia teatrale protagonista in palcoscenico è Massimo Chiesa, figlio dello storico fondatore del Teatro Stabile di Genova Ivo Chiesa. The Kitchen Company è andata in scena a Genova per oltre 200 serate totalizzando più di 66.000 spettatori. Molti di questi lo hanno visto più di 1 volta, alcuni lo hanno visto per più di 5 volte, se non più di 10 volte. The Kitchen Company è formata da Fabrizio Careddu, Lidia Castella, Caterina Cottafavi, Daria D’Aloia, Mauro D’Amico, Fabio Facchin, Lorenzo Tolusso, Susanna Valtucci e Marco Zanutto.