Firenze, va in scena il contest per artisti emergenti ‘Mille Note Per Giak Talent’

Firenze, 11 gennaio 2025 – L’associazione Giak Nuotatore Volante presenta il contest per artisti emergenti ‘Mille Note Per Giak Talent’. L’appuntamento è per lunedì 20 gennaio alle ore 21 al Teatro Puccini di Firenze. La direzione è di Maurizio Tomberli ed Eric Buffat. Con la partecipazione del gruppo i ‘Legno’. In collaborazione con l’Associazione Giak Nuotatore Volante e Florence Academy, durante lo spettacolo l’Associazione effettuerà donazioni per scopi benefici. Sul palco tanti amici tra i quali Edoardo Brogi e l’attore e doppiatore Giorgio Borghetti. Presenta Stefano Baragli. Giuria di qualità con Edoardo Brogi, Marco Gabbuggiani, Paolo Zampini, Aurelio Patella, Filippo Martelli, Davide Gobello. L’intero ricavato, tolte le spese, sarà devoluto per finalità solidaristiche. Ci sarà anche la proiezione del cortometraggio ‘Believe’, coproduzione Mg Production e Aeronautica Militare. Costo del biglietto 20 euro, per informazioni e prenotazioni 055354220. Biglietti in vendita su Ciao Ticket