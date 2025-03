Firenze, una nevicata artificiale sulle Murate

Firenze, 22 marzo 2025 - Dal 24 al 30 marzo al Caffè Letterario le Murate tanti eventi pomeridiani e serali per la Settimana del Fiorentino. Si comincerà lunedì sera con il concerto con la Nuova Pippolese, Orchestra a plettro che riporta alla vita i canti della tradizione fiorentina del Novecento. Martedi sarà la volta di Presentazione/Spettacolo - Rodolfo Banchelli presenta il libro La cucina di Matilde e il cd Uomini. Mercoledì sarà la volta del Talk Show Fiorentini si nasce o si diventa? con la partecipazione straordinaria di Sergio Forconi e la Presentazione dopo cena del cd Giallomania 70 con il Maestro Emilio Spera. Giovedì ancora tradizione fiorentina con La Compagnia di vernacolo fiorentino Divina Toscana in Stornelli Fiorentini. Avvicinandosi al fine settimana saranno Lisetta Luchini e Quarto Podere a intrattenere il pubblico, mentre il gran finale di Domenica 30 marzo dalle 17 alle 22 la Piazza del Caffè Letterario Le Murate si tingerà di bianco con la neve artificiale, con l'iniziativa La Nevicata dell'85, l'Apres SKi di Firenze con una nevicata artificiale, sul tetto del locale musica dal vivo con vari DJ. Dress Code per il gran finale indossare dopo sci, occhiali da neve e per chi vuole può portare anche gli sci. A chi rispetta il dress code verrà offerto un calice di prosecco. “Vogliamo che questa settimana sia ricordata dai nostri clienti con gioia e spensieratezza, tra spettacoli e nevicata artificiale ci sarà da divertirsi” dicono gli organizzatori.