Firenze, una giornata con tre concerti di scuole di musica toscane

Firenze, 2 novembre 2024 - “Musica in festa” è il titolo dell’appuntamento che domenica 3 novembre vedrà sul palco della Sala Vanni allievi e insegnanti del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena, del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze e della Scuola di Musica di Fiesole. Dalle ore 16 un ricco programma che spazierà da Schumann a Brahms, da Mozart a Schubert, da Beethoven a Shostakovich. Sul palco, tra gli altri, il soprano Alessia Attili, il tenore Luca Bazzini e la pianista Benedetta Simeone, oltre ai docenti Laura Polverelli, Andrea Mastroni e Matteo Fossi. E ancora, Luca Pollastri al clarinetto, Eleonora Zamboni alla viola, Fabio Pratesi al pianoforte, Cai MingJun e Yu ZeXi ai violini, Lu Tong alla viola, Filippo Tufi al violoncello, Elena Zenere al violoncello e Rufan Qian al pianoforte, il Quartetto Gynaikos e il Quartetto Idéa. I biglietti (15/10 euro, studenti 5 euro) sono disponibili in prevendita sul sito ufficiale www.suoniriflessi.it e su www.liveticket.it/suoniriflessi. In programma alla Sala Vanni di Firenze fino a domenica 17 novembre 2024, la 22esima edizione del festival Suoni Riflessi è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Fondazione CR Firenze, Conad, Banca Mediolanum, Savino Del Bene, 2Next, Fattoria di Fiano. In collaborazione con Musicus Concentus, media partner Rete Toscana Classica. Info, prevendite e programma completo sul sito ufficiale www.suoniriflessi.it e sui canali social del festival. Questo il programma della giornata. Dalle ore 16 tre concerti con i migliori giovani degli Istituti Musicali più importanti della Toscana, in interpretazioni solistiche, vocali e cameristiche. Un’occasione bella e coinvolgente che vuole riunire le forze musicali e culturali del territorio in programmi di grande valore. Firenze diventa così il laboratorio più sensibile per la musica classica, in cui mostrare al pubblico il valore delle scuole del settore ammirate in tutto il mondo. Ore 16 appuntamento col Conservatorio Rinaldo Franci di Siena. I giovani Leonardo Voltan, violoncello, Benedetta Simeone, pianoforte, Leonardo Ricci, violino e Pierfrancesco Grelli, contrabbasso, incontrano i loro docenti Laura Polverelli, mezzosoprano, Margherita di Giovanni e Matteo Fossi, pianoforte, e insieme affrontano capolavori di Fauré a cento anni dalla sua scomparsa. Alle ore 17.30 protagonista il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Un superbo programma interpretato da splendidi giovani: Francesca Palitti, soprano, Luca Pollastri, clarinetto – Eleonora Zamboni, viola – Fabio Pratesi, pianoforte – Elena Zenere, violoncello – Rufan Qian, pianoforte – Musiche di Mozart, Schubert, Sostakovich. Alle ore 19 protagonista la Scuola di Musica di Fiesole. Due meravigliosi quartetti d’archi: Quartetto Gynaikos (Costanza Gabbrielli, Emma Zebi, violini – Giorgia Bartoccini, viola – Benedetta Matteoli, violoncello) e Quartetto Idea (Victoria Kluver Pihl, Greta Romoli, violini – Felicia Neri, viola – Bianca Evangelista, violoncello) affrontano musiche di Beethoven e Mozart. Con un unico biglietto si può assistere a tutti e tre i concerti.