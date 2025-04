Firenze, tutto pronto a San Salvi per il Calendimaggio dei Chille

Firenze, 26 aprile 2025 – In attesa di una infinita Estate a San Salvi – che partirà a giugno con due produzioni Chille “Dada è Dadà ” e “Non i racchiusi, bensì i veggenti” da Franz Kafka – ecco un maggio da non perdere a casa Chille: si comincia giovedì 1 maggio con la Festa di Calendimaggio. In caso di maltempo le iniziative si svolgeranno al chiuso. Sono ormai molti anni che i Chille de la balanza fanno rivivere l’antica Festa di Calendimaggio con iniziative nell’ex-città manicomio. Già ai tempi dell’antica Roma pagana si festeggiava la vittoria della primavera sull’inverno; e successivamente il Calendimaggio si manifestò come ricorrenza comune in molte culture del nostro continente; tanti sono i simboli che accomunano i festeggiamenti nelle varie tradizioni nazionali europee: dal fuoco all’albero del maggio, dall’acqua ai frutti della terra. In Toscana e a Firenze il cantar maggio, che altro non è che una variante del Calendimaggio, è giunto sino ai nostri giorni ed è tuttora ben presente in maremma e nelle montagne del pratese. Il Calendimaggio a San Salvi, che i Chille presentano come “una festa della primavera nell’incontro tra la tradizione fiorentina e le culture del mondo”, vede anche quest’anno due momenti amatissimi dagli spettatori sansalvini - Dipingi il tuo manifesto e il concerto con danze popolari degli Adanzé. La Festa inizia alle ore 16 con Dipingi il tuo manifesto, festoso invito a realizzare liberamente manifesti, da far affiggere sui muri di Firenze come promozione di Estate a San Salvi. “Sul posto – dicono i Chille – troverai carta, colori e pennelli per realizzare manifesti numeri-unici che poi faremo affiggere sui muri della città”. Dalle ore 18 poi tutti a ballare con gli Adanzé, importante ensemble toscano che presenta un repertorio di musica da ballo di tutt’Europa, che ancora oggi ha la capacità di coinvolgere il pubblico nella danza e far sentire-vivere lo spirito della festa. Per finire, all’arrivo della sera…sarà il momento di una sorpresa targata Chille. Il Calendimaggio è ad ingresso libero, ma per la prevedibile larga partecipazione, si consiglia di prenotarsi per telefono-whatsapp 335 6270739 o mail a [email protected]. Maurizio Costanzo