Firenze, tornano i concerti all’ospedale San Giovanni di Dio

Firenze, 18 dicembre 2024 - Dopo il lungo stop dovuto alla pandemia da Covid-19, giovedì 19 dicembre tornano i concerti presso l’Ospedale San Giovanni di Dio (Via di Torregalli 3, Firenze) promossi da A.Gi.Mus. Firenze e Asl Toscana centro, in particolare per l’Azienda sanitaria dalla Direzione sanitaria ospedaliera, da AMeS San Giovanni di Dio e dal Day Hospital oncologico. L’iniziativa avrà la formula di un flash mob itinerante, con i musicisti che si muoveranno tra reparti e sale d’attesa, allietando con brevi concerti gli utenti dell’ospedale, i loro familiari e il personale ospedaliero. Il primo appuntamento è giovedì 19 dicembre, a partire dalle ore 10.30, con il Karan Duo, giovane formazione con Martina Veneri al flauto e Giacomo Scattareggia alla chitarra. Il Duo è tra i vincitori di Attraverso i Suoni, progetto per la valorizzazione dei talenti toscani under 30 promosso da A.Gi.Mus. e Fondazione CR Firenze. Il Karan Duo si incontra presso la Fondazione Accademia di Imola “Incontri col Maestro”, dove nasce il progetto di collaborazione volto all’approfondimento del repertorio cameristico per chitarra e flauto, unito alla sperimentazione di nuove sonorità attraverso trascrizioni di alcuni dei più celebri brani della musica cameristica. Entrambi i musicisti hanno concluso brillantemente gli studi accademici, laureandosi con il massimo dei voti e lode, sotto la guida di importanti Maestri, tra cui G. Puddu, A. Tallini, G. Tampalini, M. Zuccarini, E. Boschi, M. Marasco e A. Oliva. Entrambi si sono distinti in prestigiosi concorsi Internazionali e hanno all’attivo numerosi concerti, sia come solisti che in formazioni cameristiche. “E’ una grande soddisfazione poter ospitare di nuovo questi concerti nel nostro ospedale – commenta il direttore Sanitario, Simone Naldini – e apprezziamo molto anche questo format itinerante tra reparti e spazi di attesa che renderà più coinvolgente l’interazione con i pazienti, i familiari e gli operatori. Un momento di pausa e di sollievo che regalerà benessere a tutti”. Lunedì 23 dicembre, sempre con lo stesso orario, sarà la volta di Luca Provenzani al violoncello, docente al Conservatorio Mascagni di Livorno e a lungo primo violoncello dell’ORT – Orchestra della Toscana, collaboratore in qualità di primo violoncello delle Orchestre del Teatro del Maggio e del Teatro dell’Opera di Roma, concertista dalla lunga carriera sia come solista che con il duo Provenzani – Barbini. Ha commentato Luca Provenzani, che è anche Presidente di A.Gi..Mus. Firenze: “Siamo davvero lieti di poter riprendere l’attività di musica in ospedale al Torregalli. Crediamo fermamente nel valore della musica come strumento per il benessere delle persone, missione che si concretizza con un’importanza speciale in un luogo come l’ospedale. Ci auguriamo che queste esibizioni in corsia possano portare gioia e conforto, in particolar modo in questo periodo di festività natalizie”.