Firenze, torna l’appuntamento ‘Noi del Novecento’

Firenze, 4 aprile 2025 – Si chiama ‘Noi del Novecento’ e sta per tornare al Museo Novecento il ciclo di appuntamenti gratuito rivolto agli anziani con Alzheimer e decadimento cognitivo Nella convinzione che l’incontro con l’arte, la storia e la cultura sia portatore di un benessere profondo e di un significato che ancora oggi si fatica a definire e misurare, i Musei Civici Fiorentini e MUS.E profondono infatti da anni un grande impegno nei confronti dei “pubblici speciali” che desiderano accedere ai musei, frequentarli, viverli, capirli. Fra questi un'attenzione speciale è riservata agli anziani con fragilità, che al Museo Novecento, alle sue collezioni e alla sua storia sono naturalmente legati per ragioni biografiche. Dall’11 aprile torna al Museo Novecento una nuova serie di incontri del ciclo “Noi del Novecento”, percorso gratuito rivolto agli anziani con Alzheimer e decadimento cognitivo, ospiti delle Rsa o in famiglia, a cura dei Musei Civici Fiorentini e di MUS.E, sviluppati in collaborazione con la rete Musei Toscani per l'Alzheimer. L’appuntamento di presentazione in programma venerdì 11 aprile (alle ore 15) è rivolto in modo specifico ai caregivers, che potranno così conoscere meglio modalità degli incontri proposti e incontrare il team del museo. Sarà anche l’occasione per conoscere le nuove mostre temporaneee presenti in museo. Seguiranno due cicli di incontri per due gruppi distinti, mentre il 6 giugno sarà organizzato un piccolo momento di festa conclusiva per tutti i partecipanti. Gli incontri saranno condotti da mediatori MUS.E affiancati da operatori e educatori geriatrici specializzati, che accompagneranno i partecipanti in un viaggio nell’arte, dove le opere riprenderanno vita grazie ad una narrazione condivisa e ispireranno momenti artistici e creativi. Per chi: per persone con demenza e coloro che se ne prendono cura. Dove: Museo Novecento, piazza Santa Maria Novella 10, Firenze. Quando: 11 aprile incontro di presentazione per caregivers, la partecipazione è fortemente raccomandata. Gruppo A: 18 aprile 9 e 23 maggio alle ore 15. Gruppo B: 2, 16 e 30 maggio alle 15. Il 6 giugno incontro finale per tutti Durata: 1 ora e 15 minuti per ciascun incontro La partecipazione è gratuita. Numero di posti limitati. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: [email protected].