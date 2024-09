Firenze, torna la mostra di fine anno degli studenti dell’Accademia di Belle Arti

Firenze, 17 settembre 2024 - Torna l’appuntamento con MFA, mostra di fine anno delle studentesse e degli studenti dell’Accademia di Belle Arti, con una selezione di opere individuate fra le migliori realizzate nell’anno accademico che sta per concludersi (il nuovo anno accademico inizierà il prossimo 21 ottobre ndr). A sceglierle una commissione composta da Stefania Rispoli, curatrice del Museo Novecento di Firenze, Stefano Collicelli Cagol, Direttore del Centro Luigi Pecci di Prato, insieme a Paolo Parisi, Vicedirettore dell’Accademia di Belle Arti e agli storici dell’arte Carlo Falciani e Christian Caliandro, curatori di MFA 2024. Cinquanta i lavori in mostra tra video installazioni, dipinti, sculture, libri d’artista, opere grafiche e fotografiche. Non mancheranno incursioni nella realtà virtuale e aumentata con opere fruibili attraverso l’uso di visori, così come non mancheranno le provocazioni come chi suggerisce - ad esempio - di trasformare i piccioni, presenti in ogni angolo della città, in veri e propri souvenir. Fra i lavori selezionati anche il primo numero di una rivista d’arte contemporanea interamente progettata dalle studentesse e dagli studenti. Il rapporto con la natura e con l’universo umano insieme alla ricerca del sé, i temi più affrontati. L’inaugurazione di MFA 2024 si svolgerà mercoledì 18 settembre, ore 16 ed è aperta a tutte e tutti gli interessati. Interverranno: il Presidente dell’Accademia di Belle Arti, Carlo Sisi, la Direttrice, Gaia Bindi, i curatori. La mostra si snoderà nei luoghi simbolo dell’Accademia, con opere allestite nel loggiato d’ingresso che accompagneranno i visitatori fino alla sala espositiva dedicata a Lorenzo Ghiberti (custodisce al suo interno una copia originale in gesso della Porta del Paradiso ndr). Coinvolgerà, quindi, anche il Chiostro, luogo di aggregazione e di passaggio, e - infine - arriverà alla Sala del Cenacolo che durante l’anno ospita lezioni teoriche e conferenze. MFA 2024 sarà visitabile gratuitamente fino a martedì 1 ottobre negli orari di apertura della sede. In mostra: Valentina Amelia, Veronica Bandini, Lucrezia Bigagli, Alberta Carboni, Giulia Girolami, Clara Maurri, Beatrice Pasquali, Irene Peruzzi, Roberta Tani, Costanza Cattaruzza, Eleonora Claps, Giada Meggiolaro, Francesco Montalbano, Giulia Tamburini, Viola di Fazio, Barbara Caponi, Gianluca Paionni, Marta Fumanti, Maddalena Lotti, Francesca Filicaia, Giulia Vaccari, Italia Bruno, Federico Niccolai, Anna Gobbi, Letizia Carelli, Li Muyi, Sara Betti, Cristina Carella, Jasmine Fulchino, Taisia Spada, Bonfaini Valeria, Dastoli Sara, Jin Meiqi, Mattesini Massimiliano, Paoletti Tosca, Elisa Bogani, Francesco Borga, Gaia Cusimano, Dragoni Aurora, Laure VIvien, Valeria Alvarado, Giorgia Carlotti, Mariasole Giannini, Alessandra Navarro, Olivia Vitanza, Giulia Biagioni, Matt Damasco, Chiara Esposito, Angela Huang, Vittorio Puccini, Aurora Vigiani, Claudia Genna, Lorenzo Cancelliere, Pierfrancesco Derudas, Serena Bolognesi, Sarah Mastrilli, Marta Murru, Francesco Bonacchi, Ludovica Doddis, Cecilia Orciani, Aurora Dragoni, Aurora Vigiani, Francesco bonaccia, Gaia Cusimano, Giorgia Carlotti, Giulia Biagioni, Lorenzo Cancelliere, Ludovica Doddis, Mariasole Giannini, Matt Damasco, Olivia Vitanza, Sara Betti, Sara Dastoli, Sarah Mastrilli, Vittorio Puccini, Francesco Carbone, Alessia Sammicheli, Guglielmo Bianchini, Elena Coli, Asia Chiolo, Zhioiang Li, Chiara Leonetti, Milo Marcelli, Paola Quercioli, Yasmine Kachni, Antonino Gabriele Borzì, Beatrice Venanzi, Valentina Pisapia, Laura Nardi, Li Kunling, Joanna Marshall Cook, Qiyu Chen, Scartoni/Donati, Daniela Luciani, Na Zhang, Giada Intili, Chiara Siddu, Daniela Luciani, Marianna Piccini, Anna Viscuso, LIU ZHIYU, Giulia Ribet, Sophie Diemoz, Marcela Castañeda Florian, Pietro Desirò, Agnese Favilla, Luca Leidi, Sergio Poddighe, Ines Mori, Francesca Morabito, Maura Bazzi, Alice Silei, Alessio Capici, Anna Merlotti, Antonella Caprera. Maurizio Costanzo