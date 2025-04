Firenze, torna la Fierucola dei Legnaioli in piazza Ognissanti

Firenze, 22 aprile - Artigianato locale, laboratori, dimostrazioni dal vivo e sapori contadini nella storica Piazza Ognissanti: domenica 27 aprile, dalle 9 alle 19, torna la Fierucola dei Legnaioli, una giornata dedicata all’artigianato del legno tra natura, storia e tradizione, realizzata dall’associazione La Fierucola con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana, da sempre impegnata nella tutela dell’artigianato e delle tradizioni locali. Un’intera giornata per riscoprire la bellezza e la sapienza dei mestieri tradizionali legati alla lavorazione del legno, durante la quale si potranno trovare: mestoli, taglieri, ciotole, cesti, sculture, giochi per bambini, agende rilegate a mano, oggetti d’arredo e opere realizzate con legno di recupero. Tutti pezzi unici, interamente realizzati con materiali naturali e locali. Accanto alla mostra mercato, il pubblico potrà esplorare una xiloteca con oltre 40 varietà di legno locale da toccare, annusare e conoscere, mentre lungo la piazza prenderanno vita dimostrazioni dal vivo, con artigiani che mostreranno strumenti, tecniche e segreti antichi tramandati di generazione in generazione. Dalla falegnameria alla scultura, dalla tessitura alle arti orafe, ci sarà spazio per laboratori pensati per adulti e bambini, per imparare, sperimentare e divertirsi. Evento speciale alle 17.30: gli artigiani partecipanti presenteranno le loro creazioni di un’interpretazione originale del giglio di Firenze, simbolo della città. Una giuria valuterà le opere e premierà la più significativa, in un momento di condivisione e valorizzazione del talento e della passione per l’arte del legno. Non mancherà il consueto appuntamento con la Fierucola agroalimentare, con oltre 50 espositori tra contadini, pastori e produttori biologici: pane cotto a legna, formaggi da allevamenti a cielo aperto, farine di grani antichi, verdura di stagione, arance siciliane, miele, vino, olio e trasformati genuini.