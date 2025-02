Firenze, torna la Domenica Metropolitana con ingresso gratis nei musei

Firenze, 28 febbraio 2025 - Nella giornata del 2 marzo, Domenica metropolitana, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da Fondazione MUS.E. Sono infatti in programma numerose visite e attività rivolte a giovani e adulti, che permetteranno di scoprire le meraviglie dei musei fiorentini, delle loro collezioni permanenti e delle mostre temporanee: Palazzo Vecchio, Santa Maria Novella, Palazzo Medici Riccardi, Museo Stefano Bardini, Memoriale delle Deportazioni, Museo Novecento e Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine. A Palazzo Vecchio, per le famiglie con bambini è in programma una divertente attività, che vedrà protagonista il leone Marzocco, simbolo di Firenze. Un video animato permetterà ai bambini di conoscere la storia del Marzocco dall'antichità fino ai giorni nostri, per poi intraprendere un percorso animato in museo alla ricerca dei numerosi leoni e leoncini in palazzo. Sempre a Palazzo Vecchio, sarà inoltre possibile partecipare alla visita animata Vita di corte, mentre al Museo Novecento sarà proposto l'atelier per famiglie Una fiaba fatta d'arte, per conoscere in modo giocoso la figura del collezionista Alberto della Ragione e alcune delle opere da lui donate a Firenze. Al Museo Stefano Bardini sarà invece proposta la visita animata Un mondo tutto blu, mentre a Palazzo Medici Riccardi sarà possibile immergersi nell'atmosfera quotidiana del tempo del Magnifico. Sempre a Palazzo Medici Riccardi giovani e adulti potranno straordinariamente visitare alcuni ambienti della Prefettura, normalmente non aperti al pubblico, in cui sono custodite opere pregiate, su tutte Il matrimonio mistico di Santa Caterina di Ludovico Cardi detto il Cigoli. Alle collezioni permanenti si affianca la ricca programmazione di mostre temporanee in corso. Al Museo Novecento è visitabile la mostra Retroscena. Storie di residenza e dissidenza nella Collezione Della Ragione, a cura di Sergio Risaliti, Eva Francioli e Chiara Toti. A circa ottanta anni di distanza dalla lotta di liberazione del nostro Paese dal nazifascismo, il Museo Novecento si interroga sulla presenza, nella Collezione Alberto Della Ragione, di testimonianze riguardanti il rapporto tra gli artisti e il regime. A Palazzo Vecchio ultimi giorni per la mostra La Sala Grande. Giorgio Vasari al Servizio di Cosimo I, un'occasione unica per approfondire la conoscenza della magnifica decorazione del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, esito fra i più alti del rapporto fra il duca Cosimo I, committente dell'impresa, e Giorgio Vasari, suo principale artefice. Al MAD – Murate Art District - è visibile la mostra Tempo rubato, che si presenta come un duplice invito alla riflessione e alla critica. Le storie degli afrodiscendenti – spesso marginalizzate, oscurate e cancellate – sono un tempo perduto, una parte della nostra coscienza che il “non ricordare”, distrugge. Tempo Rubato si ispira inoltre al lessico musicale, in cui il termine “rubato” induce il performer a interpretare la temporalità in base alla propria espressione poetica. Così l’invito a “raccogliere il tempo nelle nostre mani” è il fulcro delle due mostre Georges Adéagbo. Divorando le pietre e William Demby: Tremendous mobility, che portano a Firenze narrazioni artistiche estremamente originali intrecciando, pur con diversi accenti, temi universali e sempre attuali quali l’importanza della conoscenza della storia e dell’identità di un popolo, l’interdisciplinarietà dell’arte.