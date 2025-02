Firenze, torna La città dei lettori: l’ottava edizione guarda ai classici

Firenze, 27 febbraio 2025 - A Firenze torna La Città dei lettori, il progetto di Fondazione CR Firenze a cura di Associazione Wimbledon Aps. Appuntamento a Villa Bardini dal 4 all’8 giugno per l’evento dedicato all’universo letterario e ai suoi protagonisti, e dal 1 al 5 aprile un tuffo nel mondo del libro per bambini, ragazzi, teen e young adult con la terza edizione de La città dei giovani lettori, tutto a ingresso gratuito. Il festival la Città dei letttori è dedicato all’universo letterario e ai suoi protagonisti che porta a Firenze e sul territorio toscano autori, traduttori e curatori di primo piano, sempre a ingresso gratuito. “Leggere cambia tutto”: questo il motto che accompagna sin dalla nascita il progetto di Fondazione CR Firenze a cura di Associazione Wimbledon Aps, che annuncia le nuove date a Villa Bardini, Firenze, cuore e sede storica della manifestazione. Appuntamento dal 4 all’8 giugno per un’ottava edizione dedicata ai classici. “In linea con tendenze e volontà del mondo dei lettori – spiega Ametrano – quest’anno guardiamo ai classici e questo sarà il tema di questa nuova edizione. Le giovani generazioni stanno dando sempre più importanza alle pietre miliari della letteratura, partendo da queste per costruirne una nuova. In questo senso La città dei lettori sceglie di puntare l’attenzione sui classici riletti dalle penne del nuovo panorama letterario italiano e “epicamente” saliremo sulle spalle dei giganti per poter guardare il futuro”. Spazio anche a ragazze e ragazzi con la terza edizione de La città dei giovani lettori, dal 1 al 5 aprile l’iniziativa con al centro il libro per bambini, ragazzi, teen e young adult, che catalizzerà a Villa Bardini illustratori, editori, scrittori e divulgatori tra i più interessanti nel panorama italiano e internazionale.

