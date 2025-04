Firenze, torna il mercato di abiti vintage per File

Firenze, 2 aprile 2025 - Si svolgerà da venerdì 4 a domenica 6 aprile a Palazzo Corsini l'undicesima edizione del Florence Vintage Market, il mercato di abiti e accessori vintage organizzato a Firenze in Palazzo Corsini sul Lungarno due volte l'anno, in primavera e in autunno, per raccogliere fondi per sostenere l'aiuto ai malati attraverso l'attività di File, Fondazione italiana di leniterapia. All'interno di Palazzo Corsini (ingresso libero da Lungarno Corsini 8, con orario 11-18) viene offerta una vasta selezione di abbigliamento da donna e uomo di alta qualità, ma anche accessori per la persona e per la casa, tutti generosamente donati da privati sostenitori. Complessivamente, ci saranno circa 10mila oggetti. Grazie all'ultima edizione è stato possibile raccogliere circa 67.000 euro a sostegno dell'attività di File. File nasce nel 2002 con lo scopo di prendersi cura delle persone con malattie croniche in fase avanzata o terminale, sia di tipo oncologico che non oncologico, orientando e coinvolgendo attivamente la famiglia in un progetto di assistenza personalizzato. Alcuni fiorentini guidati da Donatella Carmi Bartolozzi, fondatrice scomparsa nell’ottobre 2020, hanno creduto in questo progetto di aiuto e si sono uniti e impegnati per essere una presenza costante e organizzata nel sociale. La missione di File, dal 2002, non è cambiata.

“Ci prendiamo cura delle persone malate lenendone il dolore fisico e la sofferenza psicologica, rispettando la loro dignità ed i loro desideri, attraverso personale sanitario e volontario. Offriamo alla famiglia supporto psicologico (anche per i più giovani) e la possibilità di partecipare ai gruppi di auto mutuo aiuto per il supporto al lutto. Formiamo il personale sanitario e volontario, per offrire la migliore assistenza possibile. Promuoviamo la cultura della Leniterapia affinché la società civile e lo stesso mondo medico siano sempre più consapevoli dell’importanza di questo tipo di cure, delle quali in futuro ci sarà sempre più bisogno. Organizziamo eventi e campagne di raccolta fondi per finanziare i nostri servizi, tutti gratuiti. Oggi siamo di fronte a delle nuove sfide: un bisogno sociale e sanitario crescenti, un numero di anziani e un tasso di invecchiamento della popolazione in continua crescita, l’aumento delle malattie di tipo cronico-degenerativo e delle persone con comorbilità. File si è sempre adeguata, stando al passo con una medicina e con bisogni in costante cambiamento. E continueremo ad adattarci anche in futuro per promuovere un’assistenza sempre migliore, affinché ogni malato inguaribile possa ricevere le cure di cui ha bisogno”. Per avere maggiori informazioni sui Vintage Market, è possibile chiamare lo 0552001212 (numero attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 16.30; il venerdì dalle ore 9 alle 15).