Firenze, torna il laboratorio alla scoperta delle pietre preziose delle Cappelle Medicee

Firenze, 20 dicembre 2024 - Torna al Museo delle Cappelle Medicee - sabato 21 e 28 dicembre e sabato 4 gennaio alle ore 11 - il laboratorio didattico "In viaggio con le pietre dure", dedicato ai bambini e ragazzi dagli 8 ai 10 anni. Un’avventura alla scoperta dei marmi, dei graniti e delle pietre semipreziose che decorano la Cappella dei Principi e che arrivano dall'Europa, dal bacino del Mediterraneo, dall’Africa del Nord fino al vicino Oriente, permettendo di esplorare anche la storia di una tecnica decorativa raffinatissima e sfarzosa che ha reso Firenze famosa in tutto il mondo, dal Cinquecento fino ad oggi: il ‘commesso di pietre dure’. La Cappella dei Principi è un grandioso edificio ottagonale dedicato alla memoria dei granduchi della famiglia Medici. Il suo interno è rivestito da marmi e pietre dure che decorano le pareti con colori brillanti e variegati, come un tessuto prezioso. Dopo più di quattrocento anni dalla sua fondazione, questo ambiente esercita ancora tutto il suo fascino, suscitando meraviglia per la sua favolosa ricchezza e maestosità. Ma da dove provengono tutti questi materiali dai colori così vari e intensi? Educatori e bambini indagheranno insieme, giocando con dei materiali grafici, l'origine di questi sofisticati rivestimenti e le incredibili difficoltà affrontate per il loro trasporto e la loro lavorazione, scoprendo insieme le vicende della costruzione di questo straordinario edificio. Ci sarà modo di riflettere anche sul tema molto attuale della sostenibilità e sul difficile equilibrio tra il lavoro dell’uomo e il rispetto della natura, interrogandosi sull'impatto ambientale che ha comportato il secolare sfruttamento delle risorse naturali. Laboratorio per bambini di 8 - 10 anni, prenotazione obbligatoria (fino alle 12.00 del giorno prima) all’indirizzo [email protected] . Al laboratorio possono partecipare al massimo 10 bambini, accompagnati da un adulto. Si raccomanda ai partecipanti di presentarsi in biglietteria con almeno 10 minuti di anticipo. Il laboratorio dura circa 1 ora. L’attività è gratuita. L’ingresso al Museo è gratuito per i bambini, agli accompagnatori sarà richiesto il pagamento del biglietto (Biglietto intero: 9 euro ; Biglietto ridotto: 2 euro per i cittadini italiani e UE con età compresa tra i 18 e i 25 anni). Meeting point: all’entrata del Museo dopo la biglietteria. Maurizio Costanzo