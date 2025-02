Firenze, il Teatro degli Orrori in concerto al Teatro Cartiere Carrara

Firenze, 24 febbraio 2025 - Dieci anni dall’ultimo omonimo disco e dall’ultimo tour, Il Teatro degli Orrori torna live. Pierpaolo Capovilla e compagni saranno in concerto martedì 25 febbraio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, nell’ambito del tour “Mai Dire Mai”, che li vedrà esibirsi sui palchi dei principali club italiani. .I biglietti sono disponibili online sul sito ufficiale del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

Il Teatro degli Orrori nasce nell’aprile del 2005. Pierpaolo Capovilla, Gionata Mirai e Francesco Valente, dopo un breve periodo di prove nella formazione a “trio”, con Pierpaolo al basso e voce, Gionata alla chitarra, e Francesco alla batteria, decidono di chiedere a Giulio Ragno Favero, già chitarrista e produttore artistico di One Dimensional Man, di entrare a far parte del gruppo come bassista. Maurizio Costanzo